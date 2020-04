Rakitic n’a plus sa place dans le projet de Barcelone

Une fois de plus, la continuité d’Ivan Rakitic au FC Barcelone est remise en question. Le Croate a un pied et demi à l’extérieur du club et son importance dans l’équipe a diminué au fil des mois. Pour cette raison, dans la directive, ils ne comprennent pas l’engagement du joueur à rester et peut-être que cette fois Bartomeu et le sien ont raison et Rakitic n’a plus sa place dans ce projet, pas dans cette équipe.

Rakitic est passé du statut de pilier fondamental à celui de transfert, du statut de starter incontesté à celui de second rôle auprès de Valverde et de Setién. L’arrivée de De Jong et la surréservation de milieux de terrain à Barcelone, ainsi que le faible niveau que le Croate a montré cette saison, le placent directement sur la cible du départ. Quique Setién a parié sur d’autres joueurs au milieu de terrain. Busquets, De Jong, Arthur et Arturo Vidal sont en avance sur Rakitic dans les plans de l’entraîneur et un joueur comme Rakitic, avec tout ce qu’il a donné au club, ne mérite pas d’être relégué au banc. Bien que son niveau ait diminué par rapport aux autres saisons, sa qualité ne fait aucun doute et un joueur de sa classe ne peut pas se permettre de passer un an à être un simple remplaçant et encore plus sachant qu’il existe des équipes qui l’accueilliraient à bras ouverts.

Le temps de Rakitic à Barcelone touche à sa fin et d’après ce que nous avons vu, il n’est plus un élément important du projet de Setién. La relation entre la direction du club et le joueur est complètement rompue, mais ce n’est pas une raison pour qu’il ne reçoive pas un traitement juste et digne de la part d’une planche qui l’a négligé jusqu’à présent. La meilleure solution pour les deux serait une sortie dès l’ouverture du marché des transferts. A 32 ans, Rakitic a encore de grands moments à offrir et si à Barcelone ils ne savent pas apprécier ce qu’ils ont, il ne serait pas juste pour lui de rester un an de plus, sachant qu’il est le cinquième milieu de terrain en discorde et vivant une saison aussi atypique que la saison actuelle qui Ce fut une montagne russe d’émotions. Beaucoup devrait changer les choses dans le club pour que Rakitic se sente à nouveau valorisé et que les deux parties acceptent de prolonger leur lien. Mais la politique de Barcelone va dans une direction différente et la transition a déjà commencé dans laquelle les vétérans les plus âgés se retirent pour faire place aux jeunes recrues.

Aujourd’hui, le milieu de terrain croate n’a pas sa place à Barcelone ou du moins le rôle de premier plan qu’il a joué jusqu’à présent. Rakitic ne mérite pas d’ostraciser, et la meilleure chose pour le club et pour lui est son départ.

