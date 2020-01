Rami propose à Milan et Inter | marché

Il peut y avoir une nouvelle parenthèse milanaise dans la carrière de Adil Rami.

Le défenseur français de 34 ans, actuellement domicilié à Fenerbahce et avec un passé avec le maillot milanais derrière lui, méditerait un retour dans la capitale milanaise mais pas forcément chez les Rossoneri.

Ces derniers jours son agent pour l’Italie, Alessio Sundas, il a contacté l’Inter et Milan offrir à leurs clients un renforcement d’épaisseur et d’expérience pour leurs départements arriérés respectifs. Mais si l’hypothèse de Nerazzurri semble difficile à mettre en œuvre, la piste menant à Milanello pourrait au contraire être beaucoup plus concrète, où le champion du monde de Russie 2018 était déjà chez lui de janvier 2014 à juin de l’année suivante.

Arrivé en Turquie l’été dernier, le parcours central n’était pas du tout satisfait de son aventure sur le Bosphore au point qu’il a récemment demandé le transfert au club.