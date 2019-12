Ramón Díaz aime Pablo Pérez

Le marché des laissez-passer ne s'arrête pas pendant que la Super League prend une pause estivale. Et celui qui sonnait fort pour quitter son club est Pablo Pérez

Le dépliant n'a pas eu de clôture de semestre positive et a même été sifflé lors des dernières réunions qu'il a eues à la maison avec Independent. De plus, on a appris que de Newell ils recherchent le joueur expérimenté pour retourner au club en renfort de star. Pour l'instant, le joueur est silencieux et son avenir est inconnu.

Mais maintenant, en plus, un intérêt a été ajouté du Paraguay. Selon les médias de ce pays, qui l'aurait vu, ce n'est rien de moins que Ramón Díaz, ancien DT de River et tout nouveau recrutement du Liberty club. Le représentant de Pérez a confirmé qu'il avait reçu plusieurs demandes de renseignements pour lui bien qu'il souligne qu'il a un contrat dans le rouge et que celui qui le souhaite devra payer son laissez-passer. Allez-vous quitter Avellaneda?