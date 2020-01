Ramón Díaz: “Gallardo a donné à River un pouvoir international pour sa façon de travailler”

Ramón Díaz continue de contrôler les pratiques de Libertad dans la pré-saison que l’équipe paraguayenne fait en Argentine. El Pelado est revenu au football sud-américain après plusieurs années au Moyen-Orient et en Afrique.

Entre autres questions, le DT a fait référence au présent du millionnaire et a déclaré que “pour nous, les fans de River, le moment qui passe devant le club est merveilleux. Principalement à cause de la façon dont il joue, comment est l’institution et tout ce qu’il a réalisé. Ce sont des moments et il faut en profiter, au moment où c’est arrivé à Boca et demain ça peut changer. ” En outre, il a marqué les différences entre son cycle et celui de Gallardo et a déclaré que “la différence entre mon cycle et celui de Gallardo était la continuité du succès. Marcelo a donné à River la puissance internationale pour sa façon de travailler”.

Se souvenant de la finale de la Copa Libertadores dans laquelle l’équipe de Núñez est tombée dans les dernières minutes, Ramón a reconnu que “c’était dommage ce qui s’est passé avec Flamengo parce que nous fêtions déjà. Je pense que Gallardo a fait ce qu’il fallait, ce sont des situations qui se sont produites dans quelques minutes, mais ce sont des cas que les joueurs gèrent, mais je pense qu’il a fait la bonne chose dans l’approche et les changements. “

De plus, il a prévenu qu’avant un hypothétique appel de River “aujourd’hui je suis avec d’autres projets. Je suis heureux que Libertad m’ait donné la possibilité de rentrer en Amérique du Sud. C’est l’un des clubs les plus ordonnés que j’ai vu depuis longtemps en raison de sa structure et de sa mentalité. des dirigeants. Plus tard, nous verrons ce qui se passe. Maintenant, j’ai des buts courts, je ne pense pas longtemps. Je vais combattre tout ce que je joue. “

Enfin, dans un dialogue avec TyC Sports, Ramón Díaz a reconnu que “j’avais quelques offres de retour, mais j’ai décidé de continuer à l’étranger. Le football argentin traverse une période difficile et le pays aussi. De l’extérieur, j’ai décidé de transmettre le nôtre, de montrer ce que nous pouvons faire au niveau international. ” Clarito