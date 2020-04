Ramos: “Je pense que je suis en meilleure forme qu’avant la quarantaine”

Le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, a parlé à Real Madrid TV et a expliqué qu’il était en bonne forme même après avoir passé plus d’un mois en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus.

«Je pense que je suis en meilleure forme qu’avant la quarantaine, nous avons donné tellement d’importance à cette situation qu’après avoir perdu notre entraînement à Valdebebas et aussi les matchs, nous nous sommes tellement concentrés sur notre alimentation, notre repos et bien sûr le travail individuel . Je suis en meilleure condition maintenant que d’habitude au milieu de la saison car alors vous jouez une fois tous les trois jours et vous n’avez pas le temps de travailler, vous ne faites que vous reposer. Je suis plus fort. Nous savions que cela allait être long mais maintenant nous voyons le bout du tunnel et nous nous détendons un peu pour ne pas revenir avec trop de muscle », a révélé Ramos.

Le défenseur et capitaine du Real Madrid a définitivement raison de dire qu’il a plus de temps pour se concentrer sur son entraînement individuel. Cependant, il est également clair que chaque joueur de football aura besoin de temps pour se préparer au match en termes de capacités techniques.

Ramos a également parlé à Modric via Instagram Live et les deux légendes du club ont partagé leurs réflexions sur la situation.

«Outre le plan de formation du Real Madrid, je travaille également avec mon entraîneur personnel. Il m’aide à changer certaines petites choses et à en ajouter d’autres à ma routine, des choses qui me permettront de m’améliorer. Je travaille avec lui depuis 2015 et je suis très heureux », a déclaré le milieu de terrain.

Le Real Madrid et tous les clubs de la Liga pourront reprendre l’entraînement début mai. Pourtant, il n’y a pas de date pour le retour potentiel de la compétition espagnole.