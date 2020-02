Ramos Mingo a brisé le silence et expliqué pourquoi il est allé à Barcelone: ​​”J’ai pris la décision”

Santiago Ramos Mingo Il était l’un des jeunes qui ont quitté le football argentin pour les droits parentaux. Le défenseur, qui n’avait aucun contrat signé avec Boca, a émigré pour porter le maillot de Barcelone.

Sans aller plus loin, l’ancien footballeur de Xeneize a rompu le silence et expliqué quand il a pris la décision de quitter le club pour rejoindre l’équipe catalane.

«J’avais parlé à la direction précédente, nous allions parler après les élections et une fois qu’ils sont partis, j’ai décidé de partir. Il n’y avait aucune chance que la nouvelle direction me parle. J’ai pris la décision“, a déclaré Ramos Mingo, en dialogue avec Boca Show.

Dans le même esprit, il a ajouté: “Nous jouons contre San Lorenzo et les barcelonais sont allés me voir sur la recommandation de mon frère et nous allions attendre qu’il ait 18 ans “, at-il conclu.

La vérité est que le départ de Ramos Mingo n’a pas laissé d’argent à Boca. Comme tant de garçons dans le football argentin, le jeune défenseur est allé pour les droits parentaux et cherchera à se consolider dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.