Ramos: «Notre objectif était d’obtenir la victoire et de mener la table»

Le Real Madrid a remporté une énorme victoire à l’extérieur contre Valladolid ce dimanche grâce à un but tardif de Nacho Fernandez. Le capitaine Sergio Ramos s’est adressé aux médias après le match et était satisfait des trois points.

«Nous sommes satisfaits de notre objectif, qui était d’obtenir trois points et de monter en tête du classement, et maintenant il est temps de continuer à gagner des points. C’est très tôt et la saison de ligue est très longue, chaque fois c’est plus compliqué et vous pouvez laisser tomber des points n’importe où et contre n’importe quel adversaire. Nous allons passer de match en match, en essayant de récolter trois points à chaque fois et continuer cette dynamique, en jouant avec la personnalité, avec beaucoup d’initiative pour que tout le monde puisse voir le Real Madrid jouer avec engagement et identité pour essayer d’atteindre le objectifs », a déclaré Ramos.

Le défenseur a été interrogé sur la célébration de Nacho. Nacho a fait un câlin à Zinedine Zidane et a admis plus tard que l’entraîneur français venait de lui dire d’aller au poste le plus proche pour cette pièce.

«C’est très bien, ça résume l’unité dans le groupe. C’est fondamental, cet équilibre contribue à l’unité du groupe et bien qu’il y ait des joueurs qui jouent moins, nous devons tous être préparés parce que nous sommes tout aussi importants, quelles que soient les minutes que nous jouons », a ajouté Ramos.

Le Real Madrid jouera un derby de Madrid crucial contre l’Atletico de Madrid samedi prochain, mais il se rendra d’abord à Saragosse pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey mercredi.