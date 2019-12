Ramos: «Nous espérons que 2020 sera un succès»

Le Real Madrid a publié une note sur son site officiel pour souhaiter à ses fans un joyeux Noël. Comme d'habitude, le président Florentino Perez, l'entraîneur Zinedine Zidane et les capitaines d'équipe Sergio Ramos et Marcelo figurent dans la note et ont partagé leurs réflexions sur la première moitié de la saison.

«Nous espérons que 2020 apportera beaucoup de succès à notre équipe et nous voulons également rester en bonne santé. Pour terminer la saison en se battant pour les trois trophées également. Nous aimerions atteindre les dernières semaines de la saison en compétition pour la Liga, la Ligue des champions et la Copa del Rey. D'un point de vue personnel, je veux aussi rester en bonne santé et jouer autant de matchs que possible pour mon club, ce qui me rend heureux », a expliqué le capitaine Sergio Ramos.

«Nous garderons toujours à l'esprit notre devise de ne jamais abandonner et nous continuerons à travailler aussi dur que possible pour que Madrid puisse être l'institution la plus aimée et admirée au monde. Joyeux Noël à tous », a déclaré Florentino Perez.

L'entraîneur Zinedine Zidane a prouvé qu'il pensait toujours au football et a livré un message qui pourrait être utilisé lors d'une de ses conférences de presse.

«Nous voulons conserver notre bonne forme et les bons résultats qui nous permettent de concourir pour les trois titres. Je ne demanderai rien d'autre parce que nous sommes tous très engagés et engagés dans ce que nous faisons et c'est la chose la plus importante pour un entraîneur. Nous savons à quel point nos fans sont importants et nous ferons de notre mieux pour qu'ils soient fiers. C’est ainsi que nous atteindrons des choses importantes cette année », a déclaré Zidane.

Marcelo a été le dernier à parler en tant que deuxième capitaine du club.

«Je veux être en bonne santé car il est impossible de réaliser ce que nous voulons réaliser sans être en bonne santé. Nous voulons aussi du succès, du bonheur et de bonnes choses pour l'équipe. Nous voulons profiter de la vie, surtout à l'intérieur du terrain, qui est la plus belle chose », a conclu l'arrière gauche.