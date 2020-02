Rangel et Adrián Ramos ont-ils discuté?

La “Pause” voulait enlever du fer à l’éventuel différend dialectique entre lui et son partenaire en tête d’América de Cali pour le lancement de la peine.

«Non, pas du tout, nous ne discutons jamais. Nous parlions », a précisé Rangel devant la presse.

“Adrián Ramos s’est approché de moi et je me demande s’il allait imposer le penalty et j’ai dit oui, ce à quoi il a répondu, lui a valu un buteur”

Le différend possible entre les deux grévistes a été dans la plupart des rassemblements sportifs dans le pays ces dernières heures. Cependant, tout semble avoir été oublié au sein de l’équipe après les derniers événements.