Les Rangers ont réalisé une performance médiocre alors qu’ils tombaient à une défaite 1-0 contre Hamilton à Ibrox. Pendant ce temps, un dernier but haletant de Tom Rogic a vu le Celtic sauver un point dans le temps supplémentaire en Premier League écossaise.

Rangers Scupper Chance de combler l’écart sur Celtic

Une grosse soirée signifiait que les deux meilleures équipes de la SPFL participaient toutes les deux aux derniers matchs de la compétition. Avec peu de temps à faire, le Celtic a une vision ferme du titre dans son champ de vision. Une victoire les aurait envoyés à une distance touchante.

Le Celtic a été déclenché en route vers la gloire par un formidable côté de Livingston volant haut alors qu’il tirait 2-2 après un égaliseur tardif du meneur de jeu Rogic. Après être allé devant en raison d’un but de Callum McGregor, le Celtic a concédé deux buts à Livingston. La défense de Neil Lennon n’a pas réussi à faire face à l’homme dangereux Lyndon Dykes après que l’Australien a dominé Jullien dans la surface pour créer un but pour l’équipe de Toni Macaroni.

David Moyo était sur la cible alors que les Rangers tombaient contre Hamilton Academical dans ce qui était une chance cruciale pour eux de gagner sur leurs rivaux Old Firm. Une mauvaise performance à l’avenir est ce qui a coûté aux Rangers, alors que Hamilton n’était pas trop constant non plus. Les arrières latéraux Borna Barisic et James Tavernier n’ont pas été en mesure de fournir à l’attaque des Rangers de mauvaises croix.

Les Rangers occupent 13 points derrière le Celtic sur 64, les Celtes ouvrant la voie avec 77 points. Les choses semblent sombres pour les Rangers, à moins que le Celtic ne poursuive sa forme cahoteuse et ne se rende à St. Mirren chez lui, ce qui semble peu probable à ce stade, et aux Rangers eux-mêmes à Ibrox.

Les prochains matchs de la SPFL joueront un grand rôle dans la décision du sort des clubs de la zone de relégation, au sommet de la table, et des clubs qui abandonnent les places européennes.

