“Rangnick? Je n’ai vu aucun contrat. Gazidis décide Ibra et Donnarumma”

De l’urgence du coronavirus au marché des transferts, le président de Milan Paul Scaroni il a été interviewé par Il Corriere della Sera. Parmi les sujets abordés, bien sûr, également les adieux de Zvonimir Boban.

L’état d’urgence

«Les jeux à huis clos? Oubliez celle de Milan, en général je dis qu’à une époque où nous les Italiens sommes obligés de rester beaucoup plus à la maison, regarder des matchs à la télé est un plaisir. Dans les tribunes vides, elles sont moins belles, mais j’ai apprécié le but d’un champion comme Dybala, alors j’aurais certainement préféré que Milan le marque. Enlever le calcium signifie ajouter une autre privation, si nécessaire nous le ferons. Malheureusement, je ne suis pas optimiste: il y a tellement de monde impliqué dans le football qu’il y a un risque de contagion, même s’il est vrai que personne n’est plus surveillé que les joueurs. Mais j’ai aussi vu que lorsque vous marquez, vous vous embrassez et vous vous étreignez comme avant, ce qui devrait être évité. “

L’adieu de Boban et le travail d’Elliott

“Comme vous le savez, ce n’est pas moi qui m’occupe de la partie sportive, mais je retrace un peu l’histoire d’Elliott. Il s’est retrouvé propriétaire dans une situation où il n’y avait pas de liquidité pour s’inscrire au championnat, il a sécurisé le club, embauché un profil manager international comme Gazidis, investi 250 millions d’euros sur le marché, lancé le projet étape. Les efforts déployés ne sont pas proportionnés aux résultats, mais Elliott a tout fait. Gazidis est un professionnel absolu, je suis convaincu que son activité sera récompensée au fil du temps. Giampaolo? C’est un peu difficile de jeter la croix sur Elliott pour les choix techniques. “

Le travail de Pioli et l’avenir de Maldini

«Il a fait un excellent travail, il a réussi à changer le visage de Milan, je considère qu’avec Gênes une pierre d’achoppement transitoire. Il faut être patient un peu plus longtemps. Dans ce contexte, au milieu des problèmes du pays, ceux du football et ceux de Milan, le départ de Boban, qui m’est agréable, n’est pas une priorité dans ma tête. Si Maldini restera? Je l’espère. Cela dit, en tant qu’homme d’affaires, je dis que lorsque les managers veulent faire un entretien, ils doivent se mettre d’accord, on ne peut pas se lever et s’exprimer librement, car cela accroît la confusion. C’est également vrai pour moi, qui suis le président: la concertation de l’image de l’entreprise est nécessaire. “

Rangnick, Ibra et Donnarumma

«Je ne connais pas Rangnick, s’il y a eu des contacts, ils sont très préliminaires. Je crois qu’un compte est les contacts, que chacun a le droit d’avoir, un autre les contrats: je vous assure que je n’ai pas vu d’hypothèse de contrat. J’adore Ibrahimovic et Donnarumma, mais s’il y a deux exceptions, Gazidis décide. Réduire les engagements? Ce n’est pas une stratégie, c’est une nécessité. “