Ranieri: ‘Championnat déformé. Rome? Vend toujours le meilleur. Avec Quagliarella Samp est sauvé ‘| Serie A

Claudio Ranieri, directeur actuel du Sampdoria, a publié une longue interview avec Corriere dello Sport dans laquelle il a eu l’occasion de parler de la situation d’urgence, de son équipe actuelle, du Rome et bien plus: «Chez Sampd, j’ai essayé de recréer la positivité, c’est un groupe peu habitué aux relégations. Il est essentiel que les joueurs retrouvent cet esprit de compétition qui leur a toujours permis de récupérer des positions au classement, Quagliarella est revenu au score et avec lui nous avons de bonnes chances de nous sauver. “

SUR FERRERO – “La relation avec le président est sincère, nous parlons en dialecte romain et l’important est de se comprendre. Il m’a facilement convaincu d’accepter cette mission, pour Samp j’ai toujours ressenti de la sympathie et ses fans m’ont très bien accueilli “.

SUR LE TIR – «Les médecins doivent nous dire quand partir, des mesures de sécurité décisives doivent être prises. Il est compréhensible que tout le monde n’y soit pas favorable et qu’il y ait des intérêts économiques derrière. Caire? Il a également un journal sportif, je ne pense pas que la reprise puisse le blesser. ”

SUR LE CHAMPIONNAT – “Nous étions en forme et au moral. Maintenant nous allons tous repartir de zéro. Ce sera toujours un championnat déformé car c’est un championnat anormal, il s’est arrêté et on ne sait pas quand on recommencera”.

ROME – «J’ai une relation particulière avec les Giallorossi, c’est une équipe que je tiens dans mon cœur. A Totti Je souhaite tout le meilleur, même loin de Rome, De Rossi a les bonnes qualités pour être entraîneur. Si j’avais perdu ça derby en 2010, quand je les ai enlevés à l’intervalle, je serais resté via dei Gladiatori, mais ils sont toujours restés proches de moi et me respectaient. Zaniolo grand talent, il peut atteindre le sommet et avec Fonseca il grandira bien “.

LE PROJET – “La politique de toujours vendre les meilleurs joueurs ne paie pas, mais nous savons très bien qu’il existe aujourd’hui un esprit d’entreprise qui gère les équipes de football. Nous devons joindre les deux bouts.”