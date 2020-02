Ranieri change de Sampdoria: Augello et Yoshida contre l’Inter? | Serie A

Un peu par nécessité, un peu par choix, mais Claudio Ranieri semble disposé à changer la configuration de son Sampdoria en vue du match contre l’Inter. L’entraîneur de blucerchiato sera confronté aux deux disqualifications de Murru et Ramirez, et pour cette raison, la structure de la formation de blucerchiata variera très probablement. Rien de 4-3-1-2 à Milan donc, mais revenons à la jouer en 4-4-2, avec de nouveaux visages.

Par exemple, on pourrait être le défenseur Maya Yoshida, qui pourrait se substituer à un Colley en grande difficulté. L’alternative est de revoir Chabot dès la première minute contre Lautaro Martinez et Lukaku. A gauche, cependant, grâce à l’absence d’espace Murru, un Augello. Au milieu de terrain devrait revenir Ekdal avec Linetty, avec Depaoli à droite et Jankto de l’autre côté. L’alternative est de faire glisser Linetty au lieu de Jankto dans la file de gauche avec Thorsby ou Vieira au milieu du terrain. D’un autre côté, nous allons vers la reconfirmation de Gabbiadini et Quagliarella, bien qu’un éventuel retournement pour le numéro 27 blucerchiato avec un entre La Gumina et Bonazzoli ne puisse pas être exclu.