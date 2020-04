Ranieri demande à être “très prudent” avec un éventuel retour

L’entraîneur de la Sampdoria, Claudio Ranieri, s’est inquiété des risques physiques que les footballeurs pourraient encourir si la saison recommençait, interrompue début mars en raison de la pandémie de coronavirus, et a appelé à “une grande prudence”. “lors de la prise de décision.

13/04/2020 à 18h59

CEST

Sport.es

Le ‘Samp’ a été l’équipe de Serie A la plus touchée par le coronavirus et ses joueurs Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli et Bartosz Bereszynski, ainsi que deux membres du personnel, ont été infectés le mois dernier.

“Plus ou moins tout le monde s’est rétabli. C’est une maladie dont personne ne connaît les conséquences. J’ai un joueur qui était positif puis négatif. Il a repris l’entraînement à domicile et redevient positif. Nous devons être très prudents “Ranieri a déclaré dans des déclarations à Radio 1.

“Je ferai ce qu’ils me disent de faire, sans dire si c’est bien ou mal. Les footballeurs sont des moteurs de Formule 1, il faut les pousser au maximum, mais il faudra un mois d’entraînement pour être prêt à jouer.” Faisons cinq changements dans chaque jeu, car sinon nous emmenons les joueurs au maximum de stress “a ajouté l’Italien, qui a demandé que les changements autorisés dans chaque match soient passés de trois à cinq pour compenser le manque de préparation physique.

En Italie, outre les joueurs de la Sampdoria, neuf autres footballeurs de la Fiorentina, de la Juventus, de Vérone, de l’AC Milan et de l’Atalanta ont également contracté le covonavirus. La série A a été suspendue le 9 mars, 12 jours restant à débattre.