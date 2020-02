Ranieri et le passé de Giallorossi: “Je le referais. Je ne peux pas dire non à Rome”

“Je le referais. Je ne peux pas dire non à Roma.” Claudio Ranieri, actuel technicien de la Sampdoria, s’est entretenu avec Corriere dello Sport pour revenir au choix de l’an dernier de succéder à Di Francesco: “En mars, je n’accepterais que les Roms. Ce sont mes encouragements de Giallorossi qui m’ont fait dire oui. Je savais bien que il y avait peu de temps disponible et il fallait recompacter l’équipe et l’environnement. Les fans, qui sont fantastiques, m’ont donné une grosse main. Désolé pour la fin? Je savais que si nous n’avions pas atteint la Ligue des Champions, je n’aurais pas renouvelé le contrat. Les accords étaient clairs. “