Ranieri propose cinq changements par équipe

Claudio Ranieri, entraîneur italien avec beaucoup d’expérience dans l’élite du football européen, a parlé des règles du football et a proposé une idée qui est à l’étude par les dirigeants de la Serie A. L’entraîneur champion de la Premier League avec Leicester a proposé que les équipes puissent effectuer jusqu’à cinq changements.

16/04/2020

Le à 13:51

CEST

Antonio Tuachi

En Serie A, il est permis d’avoir jusqu’à 12 joueurs sur le banc. De cette façon, les options d’un entraîneur sont plus grandes, en plus les joueurs ne voyagent pas pour rester dans les tribunes sans options pour être même parmi les remplaçants. La mesure des cinq changements pourrait être bonne compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Les matchs restants du championnat italien devraient être disputés cet été, donc l’introduction de deux changements supplémentaires par équipe pourrait être très positive, car les températures seront beaucoup plus élevées et peuvent affecter la santé des joueurs. De plus, ne pas pouvoir s’entraîner normalement aura affecté les footballeurs dans leur préparation physique et cette mesure permettra aux athlètes de se reposer plus de minutes.

L’entraîneur actuel de la Sampdoria traverse une période difficile, son équipe occupe la seizième place et est à un point des positions de relégation à la série B.