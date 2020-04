Ranieri: «Tamponi, nous ne pouvons pas contourner les citoyens. Joueurs de football à la retraite? Ils parlent déjà aux murs … ‘| Serie A

Claudio Ranieri, entraîneur du Sampdoria, s’entretient avec Corriere della Sera de l’éventuelle reprise du championnat: “Chacun de nous souhaite revenir sur le terrain. Mais c’est le moment de la prudence. Personne ne sait comment le virus réagit sur le physique d’un athlète et si quelque chose de grave se produit, qui en serait responsable. Il n’y a aucune certitude sur les dates. La vérité est qu’il y a encore trop de morts et trop d’infectés pour recommencer. Nous sommes l’une des industries les plus menacées précisément parce que la nôtre est un sport de contact. Et je ne veux pas que la hâte nous amène à commettre des erreurs. ”

À PROPOS DU PROTOCOLE – “Il est juste de faire des tampons, comme des tests sérologiques. Mais en ce moment il y a des gens qui en ont le plus besoin. Nous ne pouvons pas contourner les citoyens, ce ne serait ni juste ni éthique. J’ai des amis qui sont malades et l’écouvillon n’a pas réussi à le faire parce qu’ils ne sont pas trouvés et parce qu’il n’y a pas de réactifs. Et sur le test sérologique, pour autant que je sache, ce n’est que le 29 avril que le gouvernement dira lequel faire. Et quand nous arrivera-t-il? ”

À LA RETRAITE – «Les joueurs sont fermés à domicile depuis près de deux mois et donnent les chiffres. En peu de temps ils parlent aux murs … Beaucoup sont seuls, avec la famille loin. Et dois-je les amener à battre en retraite encore un mois avec la perspective de les garder isolés même pendant les matchs? Ce serait quatre mois d’isolement, ce n’est pas crédible. Nos maisons sont devenues l’endroit le plus sûr du monde. Pourquoi devrions-nous aller à l’hôtel et contacter le personnel de l’hôtel? Cela vaut également pour l’ensemble du groupe d’équipe, une cinquantaine de personnes. On ne peut pas les mettre en prison, sinon plus que d’être psychologue, je risque de devoir me transformer en psychiatre (sourires) “.

SUR LE TIR – “Avant le football, le pays doit recommencer. Pellegrini et Fognini ont raison. Il n’y a pas que le ballon. En fait, j’en dis plus: étant notre sport de contact, ce devrait être le dernier à reprendre le vélo, certainement après d’autres disciplines par nature plus éloignées, comme la natation et le tennis. Je veux effacer toute incertitude. Je suis d’accord avec ceux qui disent que la saison doit être finie, donc personne ne se fâche. Mais dans les bons termes et les bonnes manières. avant tout autre intérêt. Nous n’avons pas à recommencer parce que nous le devons, mais faites-le quand nous sommes sûrs que tout ira bien. “