Rapisarda: “Nous recherchons Leandro Fernández comme remplaçant”

Sergio Rapisarda, président de Vélez, a donné un aperçu du marché des laissez-passer et confirmé les arrivées de Mauro Pittón (San Lorenzo) et Ricardo Centurión (Racing).

“Centurion était la demande d’un entraîneur au manager et à partir de là, nous avons commencé à travailler. Nous sommes allés pas à pas et nous nous sommes mis d’accord avec le Racing et l’Atlético San Luis. D’un point de vue économique, cela n’a pas été facile, car il provenait d’un gain dans une autre devise. Mais il est bon que le club nous choisisse comme véhicule pour pouvoir être le grand joueur qu’il était autrefois “, a déclaré le leader, en dialogue avec TyC Sports.

Pour sa part, Rapisarda a déclaré que le Fort avait fait un investissement pour frère Pitton: “Nous avons déjà fait l’effort pour Mauro Pittón et nous l’avons acheté à San Lorenzo. Nous sommes toujours à la recherche de joueurs mais seulement s’il est possible de couvrir la place laissée par Leandro Fernández. Nous recherchons un remplaçant. “

Compte tenu de cette situation, les candidats à son remplacement sont Franco Soldano (Boca) et Jonathan Herrera (Central Córdoba). Cependant, le président de Vélez a reconnu que pour l’instant ils ne pouvaient pas avancer dans les négociations: “Pour l’instant nous n’avons pas de résultats”.