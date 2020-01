Rappel de la forêt de Nottingham Tyler Walker du sort de prêt à Lincoln City

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 21 DÉCEMBRE: Lincoln City’s Tyler Walker pendant le Sky Bet League One match entre Coventry City et Lincoln City à St Andrews le 21 décembre 2019 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Nottingham Forest a confirmé avoir rappelé l’attaquant Tyler Walker de Lincoln City.

Impressionné lors d’un prêt

Le joueur de 23 ans a impressionné lors de son prêt avec Lincoln City au cours de la première moitié de cette saison.

Il a marqué 16 fois en 34 matchs avec les Imps cette saison. Walker a été le premier joueur du club lors d’une victoire 4-0 contre Southend United, où il s’est converti depuis le point de penalty.

Le moment fort pour Walker pendant son séjour au stade LNER est survenu lors d’une victoire 5-3 contre Ipswich Town. Il a inscrit un doublé pour les Imps cet après-midi, ce qui l’a lancé sur une série de buts en cinq matchs consécutifs.

Le retour de Walker dans son club parent signifie que le manager de Lincoln n’a plus que deux attaquants dans son équipe, et espère pouvoir y ajouter avant la date limite de transfert.

Compétition pour Sabri Lamouchi’s Squad?

Le rappel de Walker signifie qu’il est susceptible d’ajouter de la concurrence à l’équipe de Nottingham Forest.

Sabri Lamouchi cherchait à ajouter un deuxième attaquant à son équipe dans le but d’aider leur poussée de promotion. Lewis Grabban a inscrit 16 buts au cours de la première moitié de cette saison, mais le patron de Forest cherche à ajouter de la compétition à son équipe.

Le rappel de Walker est couplé avec l’arrivée de Nuno da Costa au City Ground. Da Costa a rejoint le club de la Ligue 1 française de Strasbourg.

Cela signifie que la forêt a maintenant une saine concurrence à l’avant alors qu’elle cherche à obtenir une promotion du championnat.

L’équipe de Sabri Lamouchi est actuellement troisième du championnat, à deux points des places de promotion automatique. Après une série de cinq matchs sans victoire, ils n’ont plus qu’une défaite à leurs huit derniers matchs.

Nottingham Forest se rendra à Birmingham City lors de son prochain match.

