Rappelez-vous le nom: pourquoi Ayodeji Sotona peut être quelque chose de spécial à Manchester United

HALEWOOD, ANGLETERRE – 10 mars: Ayodeji Sotona de Manchester United U18 marque son troisième but lors du match de Premier League U18 entre Everton U18 et Manchester United U18 à l’USM Finch Farm le 10 mars 2020 à Halewood, en Angleterre. (Photo de Tom Purslow / Manchester United via .)

L’académie de Manchester United est reconnue mondialement pour sa qualité. Au cours de l’histoire, David Beckham, Paul Scholes et Ryan Giggs sont passés par leur système de jeunesse, tandis que les anciens élèves notables les plus récents incluent Marcus Rashford, Paul Pogba et Mason Greenwood. Comme toujours, de nombreux talents prometteurs progressent actuellement dans les rangs, avec des joueurs comme James Garner et Hannibal Mejbri apparemment sur le point de percer dans la première équipe. Ayodeji Sotona est un autre qui montre une abondance de potentiel et qui pourrait devenir spécial dans un avenir pas trop éloigné.

Ayodeji Sotona peut être quelque chose de spécial à Manchester United

Bonne forme cette saison

Sotona a montré sa capacité exceptionnelle et sa bonne forme cette saison. L’attaquant compte quatre buts et deux passes décisives en six départs en Premier League U18, montrant sa valeur sur le côté.

En outre, il a été un exutoire lorsqu’il est joué à gauche et tout aussi utile lorsqu’il est déployé dans un rôle plus central.

Le joueur de 17 ans a démontré son talent en descendant l’aile et en faisant de belles croix au centre, se mettant sur la scène comme l’un des joueurs les plus encourageants de United.

Ayodeji Sotona est ultra-rapide

Adoyeji Sotona est le joueur le plus rapide du club. Officiellement.

Comme l’a rapporté le Daily Mail, United a organisé des chronométrages de vitesse de sprint à Carrington en septembre. À peine âgé de 16 ans à l’époque, il a pris les devants, dépassant tout le monde dans l’académie et la première équipe, dépassant des joueurs tels que Daniel James, Rashford et Diogo Dalot. Cela a également été démontré dans son gameplay. Être électrique sur l’aile, combiné à sa capacité de dribbler, fait d’un joueur menaçant.

Développer la diversité à travers l’attaque

L’attaquant d’origine irlandaise, qui est également éligible au Nigeria et en Angleterre, développe la diversité sur la ligne de front.

Ayant débuté la saison en tant qu’ailier gauche, le joueur de 17 ans joue maintenant confortablement à l’avant-centre, grâce à une blessure de Dillon Hoogewerf, qui a récemment signé son premier contrat professionnel.

Sotona est aussi excellente que jamais depuis le changement de position. Il a inscrit un doublé lors de son dernier match, une victoire 3-2 contre les U18 d’Everton.

Il pourrait maintenant être en considération pour une promotion aux U23, et avec l’approche libérale d’Ole Gunnar Solskjaer pour donner une chance aux jeunes, on ne sait jamais quand il pourrait même apparaître dans la première équipe de Manchester United.

