RAPPORT: Alisson et Virgil van Dijk s’apprêtent à signer de nouveaux contrats à Liverpool

En supposant que la saison de Premier League en cours se termine et que Liverpool ne finit pas en quelque sorte par les vainqueurs, il semble probable que deux de leur contingent garantissant le titre resteront. Selon Daniel Blackham du Daily Express, le gardien de but Alisson et le défenseur Virgil van Dijk, deux des figures clés de la saison des Reds, devraient signer de nouveaux contrats.

Enfin une bonne nouvelle

Il semblait pour le monde entier que Liverpool était sur le point d’obtenir son premier titre de champion en 30 ans. Cependant, la pandémie de coronavirus a contraint la Premier League à suspendre la saison jusqu’à au moins fin avril, prolongeant ce qui est sûrement inévitable.

Bien que cela leur ait été arraché, il semble enfin y avoir de bonnes nouvelles pour les Reds. Deux de leurs joueurs hors concours cette saison devraient être récompensés pour leurs contributions alors qu’Alisson et van Dijk semblent prêts à signer de nouveaux accords.

Virgil van Dijk

Le contrat du Néerlandais court jusqu’en 2023, donc Liverpool n’a aucune crainte immédiate de le perdre. C’est-à-dire, à moins que l’une des puissances européennes ne vienne avec une tentative astronomique de l’éloigner du cœur de la défense de Liverpool.

Il n’y a pas de hâte à conclure l’affaire, mais il est rapporté que van Dijk est heureux de signer le nouveau contrat et qu’il finalisera les détails en temps voulu.

Alisson

Le gardien de but brésilien a été la réponse aux problèmes de Liverpool dans ce département au cours des dernières années. Bien que son contrat actuel ne se termine pas avant quatre ans, les Reds seraient prêts à lui montrer leur engagement avec une augmentation de salaire et une prolongation.

De la même manière que van Dijk, rien n’indique qu’il soit mécontent ou qu’il veuille partir, et il s’agit simplement de Liverpool qui sécurise ses actifs précieux à long terme.

