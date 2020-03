RAPPORT: Arsenal a donné un coup de pouce au transfert alors que Manchester United et Barcelone se disputent Pierre-Emerick Aubameyang

ST ALBANS, ANGLETERRE – 10 mars: (L-R) Hector Bellerin et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal lors d’une session de formation à London Colney le 10 mars 2020 à St Albans, Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Selon Paul Brown du Daily Star, Arsenal a reçu un coup de pouce au transfert alors que Manchester United et Barcelone se disputent Pierre-Emerick Aubameyang.

Les grandes performances d’Aubameyang cette saison

Aubameyang a été formidable pour Arsenal cette saison. Il est le deuxième meilleur buteur de la Premier League et le meilleur des Gunners par une certaine marge. L’attaquant gabonais, co-capitaine du nord de Londres, est presque certainement leur joueur de l’année. Il a non seulement des statistiques pour prouver sa qualité, mais il l’a également montré sur le terrain. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a extrêmement bien joué tout en fournissant des buts à Arsenal et sans lui, ils auraient plus de mal qu’ils ne le sont déjà.

Les performances d’Aubameyang cette saison ne sont pas venues sans récompense. Il a à la fois Barcelone et Manchester United intéressés par ses services. Les deux veulent l’attaquant gabonais dans leur club et se disputent sa signature.

Intérêt de Barcelone

Barcelone a été le premier club à montrer son intention d’acheter l’attaquant vedette d’Arsenal cette saison. Les géants catalans veulent le joueur de 30 ans pour plusieurs raisons. Hormis ses excellentes performances cette campagne, le Barça pourrait perdre un attaquant cet été.

Malgré avoir été si impressionnant à l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann n’a pas respecté ces normes depuis qu’il a rejoint le Barça l’été dernier. Le Français pourrait être prêt pour une sortie rapide, avec de nombreux clubs à travers l’Europe ravivant leur intérêt pour lui. Barcelone chercherait un remplaçant et Aubameyang pourrait être parfait.

Manchester United le regarde aussi

Manchester United se penche également sur le buteur d’Arsenal. Un attaquant est l’une des positions que les Red Devils privilégient cet été, et avec l’avenir d’Anthony Martial également en jeu, ils examineront d’autres options.

Aubameyang est devenu l’une de leurs cibles d’attaquant préférées, et bien qu’ils puissent rendre le prêt d’Odion Ighalo permanent, United cherchera également à signer l’attaquant d’origine française en été.

Boost de transfert récent

L’attaquant gabonais est une option de sauvegarde pour Barcelone, indique le rapport. Les dirigeants de la Liga refroidissent leur intérêt alors qu’ils ouvrent les enchères pour le leader de l’Inter Milan Lautaro Martinez. S’ils ne signent pas l’Argentin, Barcelone intensifierait leurs tentatives de signer Aubameyang, mais dans l’état actuel des choses, il semble que Barcelone ne le poursuivra pas autant qu’on le pensait, et avec Manchester United lorgnant également d’autres attaquants comme Erling Braut Håland, Arsenal pourrait même garder son avant-centre.

