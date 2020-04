RAPPORT: Arsenal et Tottenham Hotspur s’affrontent pour Lamare Bogarde

ROTTERDAM, PAYS-BAS – 15 FÉVRIER: (LR) Lamare Bogarde de Feyenoord U17, Jenno Campagne d’Ajax U17 pendant le match entre Feyenoord U17 v Ajax U17 au Sportpark Varkenoord le 15 février 2020 à Rotterdam aux Pays-Bas (photo de Erwin Spek / Soccrates / .)

Arsenal et Tottenham Hotspur rivaliseront pour la signature de l’adolescent du Feyenoord Lamare Bogarde, selon les informations de Wayne Veysey de Football Insider.

Le milieu de terrain défensif de 16 ans a présenté un certain nombre d’affiches impressionnantes pour les équipes de jeunes de Feyenoord cette saison. Cela a suscité l’intérêt des rivaux de Premier League.

Arsenal et Tottenham Hotspur après Lamare Bogarde

Adolescent très bien noté

Bogarde a disputé 19 matchs avec l’équipe U17 du Feyenoord cette saison. La constance du talentueux joueur de 16 ans lui a valu une convocation dans l’équipe néerlandaise des moins de 16 ans, où il a disputé deux matches.

De nombreux clubs de haut niveau européens ont repéré Bogarde plus tôt cette saison. En plus d’Arsenal et des Spurs, le Borussia Dortmund, Schalke, la Juventus et l’AC Milan continuent de suivre son développement.

L’avenir de Bogarde reste incertain pour le club basé à Rotterdam en raison de l’intérêt croissant pour les perspectives d’avenir.

Arsenal remporte la course

Malgré l’intérêt rival autour de Bogarde, les éclaireurs d’Arsenal ont souligné la qualité de l’adolescent tout en le surveillant au niveau des jeunes.

Les rapports suggèrent également qu’Arsenal veut battre ses rivaux du nord de Londres à la signature de Bogarde cet été.

Mikel Arteta veut apporter de nouveaux talents pour améliorer son équipe d’Arsenal pour la saison prochaine. Bogarde n’est peut-être pas la réponse immédiate aux problèmes des Gunners, mais il semble que le club espère que l’entraîneur espagnol pourra améliorer les jeunes joueurs avec une vision tournée vers l’avenir de l’équipe.

Une option moins chère pour les Spurs

Les Spurs pourraient devoir tourner leur attention vers des joueurs plus jeunes et plus abordables cet été.

Le club continue de souffrir financièrement en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus récemment. Cela donne à Jose Mourinho des fonds de transfert limités pour travailler cet été et le club a récemment suspendu ses activités de recrutement pour réduire les coûts.

Il y aura peu de place pour les activités de transfert au club du nord de Londres, mais ils pourront peut-être négocier une option moins chère pour Bogarde.

Photo principale

