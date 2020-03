RAPPORT: Arsenal invité à effectuer un transfert de choc

BURNLEY, ANGLETERRE – 10 SEPTEMBRE: Chris Wood de Burnley célèbre après avoir marqué son premier but lors de la Premier League match entre Burnley et Crystal Palace à Turf Moor le 10 septembre 2017 à Burnley, en Angleterre. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Arsenal a été invité à effectuer un transfert de choc pour l’attaquant de Burnley Chris Wood, selon l’écrivain sportif Matt Scott.

Arsenal appelé à effectuer un transfert de choc

Si Pierre-Emerick Aubameyang quittait Arsenal cet été, les Gunners pourraient avoir du mal. Il y a eu de nombreuses suggestions quant à qui devrait le remplacer et, plus récemment, Matt Scott les a exhortés à acheter du bois.

Aubameyang prêt à partir

Il semble qu’Aubameyang quittera Londres cet été. Son contrat expire en 2021 et avec Arsenal très peu susceptible d’atteindre la Ligue des champions la saison prochaine, ils n’ont pas beaucoup plus pour le séduire.

L’attaquant gabonais pourrait rejoindre de nombreux clubs, dont Manchester United, Barcelone et l’Inter Milan, tous ayant des attaquants qui pourraient partir en été, à la recherche d’un remplaçant.

Aubameyang a tant donné à Arsenal cette année, se plaçant au deuxième meilleur buteur de Premier League avant sa suspension en raison du coronavirus. Cependant, il pourrait quitter le club en été, et de nombreuses équipes sont prêtes à le prendre.

Scott croit que le bois pourrait être un bon remplacement

Wood a toujours été bon pour Burnley depuis son arrivée de Leeds United en 2017. Le Néo-Zélandais a marqué dix buts en championnat au cours de ses deux premières saisons et compte onze cette saison.

Sa force dans les duels aériens est impeccable, avec cinq de ses onze buts cette saison provenant d’en-têtes. Il est également une présence dangereuse dans la boîte. Huit des 28 ans marqués cette saison sont venus de la surface de réparation de six mètres, et aucun n’a été en dehors.

Cela aiderait énormément les Gunners, car le club a le même nombre de buts (huit) que Wood depuis l’intérieur de la zone de six mètres. Arsenal a toutefois tendance à marquer depuis l’intérieur de la surface de réparation, alors Wood pourrait à la fois les aider très près du but et s’adapter à leur style de jeu en marquant un peu plus loin.

