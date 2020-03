RAPPORT: Arsenal tient à signer Issa Diop de West Ham United

Londres, ANGLETERRE – 07 MARS: Issa Diop de West Ham United donne des instructions à son équipe lors du match de Premier League entre Arsenal FC et West Ham United à l’Emirates Stadium le 07 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo par Harriet Lander / Copa / .)

Selon Metro, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, exhorte le conseil d’administration à faire pression pour un déménagement estival pour Issa Diop.

Le défenseur central de West Ham United a signé pour les Hammers en 2018 après quelques saisons impressionnantes avec Toulouse. Dans ses 18 mois avec le club jusqu’à présent, il a montré sa qualité à seulement 23 ans.

Manchester United est également en compétition pour sa signature, mais les Gunners sont prêts à tout pour Diop.

Arsenal et leur défense

Comme mentionné ci-dessus, les Red Devils gardent un œil sur Diop depuis un certain temps maintenant. L’année dernière seulement, le défenseur aurait déclaré un prix de 60 millions de livres sterling.

Arsenal, cependant, semble disposé à aller au-delà pour signer le Français.

Mikel Arteta a énormément amélioré la défense d’Arsenal depuis le début de l’année. Son équipe a gardé sept feuilles blanches en 15 matchs. Malgré cela, il veut renforcer ses options défensives.

Unai Emery, le manager avant Arteta, a signé des joueurs tels que David Luiz et Kieran Tierney. Le premier était en quelque sorte une risée à Arsenal avant l’arrivée d’Arteta. Maintenant, c’est un rocher à l’arrière pour les Gunners. Tierney a également impressionné lorsqu’il n’est pas blessé.

Arteta a fait venir deux défenseurs en janvier: Pablo Mari et Cedric Soares, tous deux prêtés. Mari a bien fait, gardant les draps propres lors de matchs consécutifs contre Portsmouth et West Ham. Cédric se remet toujours d’une blessure et n’a pas encore joué de match.

L’impact d’Issa Diop s’il signait

Ces deux derniers joueurs n’étant prêtés, ils devraient partir fin juin. Issa Diop pourrait combler ce vide si Arsenal devait les laisser partir.

Diop est principalement un défenseur central droit et est un bon contributeur au jeu en équipe.

Selon WhoScored.com, il compte en moyenne un plaquage et 1,7 interception par match et a commencé 22 de ses 23 matchs de Premier League cette saison pour West Ham. Il a commencé les 33 matchs qu’il a disputés en championnat la saison dernière.

Il est définitivement un joueur important pour les Hammers et ils ne voudront pas le laisser partir à bon marché. Arsenal devra peut-être finir par payer près de 75 à 80 millions de livres sterling s’il souhaite capturer ses services.

Connaissant son talent et son potentiel, cependant, cela en vaut peut-être la peine dans les plans de reconstruction d’été de Mikel Arteta.

