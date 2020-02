RAPPORT: Barcelone envisage Antoine Griezmann et Lautaro Martinez de swap

BARCELONE, ESPAGNE – 15 février: Antoine Griezmann # 17 de Barcelone en action lors de la Barcelona V Getafe, match de saison régulière de la Liga à l’Estadio Camp Nou le 15 février 2020 à Barcelone, Espagne. (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Récemment, la tenue de Serie A Inter Milan a fait un énorme changement dans ses tactiques, ses plans et son équipe globale. Antonio Conte a signé des signatures clés et les a mis en place pour une saison incroyable. Le prochain sur leur liste de transfert est l’international français Antoine Griezmann de Barcelone, selon Joshua Jones de The Sun.

Inter Milan envisage un mouvement pour Antoine Griezmann

Lautaro Martinez va évoluer dans l’autre sens

Jusqu’à présent à Barcelone, Antoine Griezmann n’a pas pu reproduire sa forme de retour à l’Atletico Madrid. Le club cherchait un remplaçant à long terme pour son talisman vieillissant, Luiz Suarez.

Lautaro Martinez est en pleine forme cette saison avec 19 buts pour le club et le pays. Ses performances en Serie A lui ont valu une place de favori des fans pour les Nerazzurri.

Jouant principalement à l’avant, il peut également être déployé en tant que deuxième attaquant, ajoutant une agressivité inégalée à la ligne de front de toute équipe pour laquelle il joue. Martinez démontre sa volonté de marquer avec son rythme de travail et sa capacité à être au bon endroit au bon moment.

Barcelone a manifesté son intérêt pour Martinez en tant que remplaçant à long terme de Suarez que Griezmann a prouvé qu’il n’était pas. Il faudrait beaucoup pour convaincre l’Inter de lâcher un si jeune attaquant qui pourrait avoir plus à offrir à l’avenir.

Un accord de swap pour Antoine Griezmann et Lautaro Martinez est-il imminent?

L’intérêt semble aller dans les deux sens. Barcelone considère Martinez comme son nouvel homme pour diriger la ligne et l’Inter a manifesté son intérêt pour Antoine Griezmann en tant que nouvel ajout à son équipe déjà étoilée.

Barcelone est prêt à proposer d’autres joueurs pour l’Argentine, mais l’Inter Milan cherche à faire venir Griezmann pour Martinez.

