Rapport: Barcelone travaille pour ramener Philippe Coutinho du Bayern Munich dans les prochains jours (mis à jour)

Selon un journaliste de Catalunya Radio, une source très respectée pour les nouvelles de Barcelone, le club catalan travaille sur le rappel de Philippe Coutinho de son prêt d’un an au Bayern Munich. Le Brésilien n’a jusqu’à présent pas impressionné en Allemagne, et il est très probable que les Bavarois n’activeront pas l’option d’achat de 120 millions d’euros.

El Barça treballa intensament en els traspassos de Rakitic i Coutinho.

“Fonts del Barça reconeixen que són dues operacions difícils”

“El Bayern ja ha comunicat que no farà efectiva l’operació de recompra of 120 milions per Coutinho”

Selon le rapport, le transfert sera “difficile, voire impossible” à réaliser en si peu de temps, mais du point de vue du Bayern, il n’y a vraiment aucune raison de s’accrocher au joueur. Barcelone, quant à lui, a un nouvel entraîneur à Quique Setien, et le changement de style de gestion pourrait être exactement ce dont Coutinho a besoin pour revenir à son meilleur niveau.

Avec Luis Suarez absent pour le reste de la saison, le club catalan est désespéré d’attaquer des renforts en janvier. Ayant déjà échoué à obtenir Rodrigo de Valence et rejeté par Everton pour Richarlison, le désespoir pourrait pousser la direction de Barcelone à faire avancer l’accord.

Pour le Bayern, Coutinho ne serait pas une perte importante. Niko Kovac comptait beaucoup sur le Brésilien, mais il a été beaucoup moins important depuis que Hansi Flick a pris le relais. Coutinho n’a pas encore commencé contre des adversaires importants en championnat, l’entraîneur préférant Thomas Muller pour le rôle de milieu offensif. Compte tenu de la forme actuelle et du record de blessures de Muller, il ne serait pas exclu que le Bayern autorise Coutinho à partir en janvier.

Mise à jour

Un porte-parole de Barcelone a démenti la rumeur d’un retour anticipé de Coutinho.

Négociations claires du # Barça sur les spéculations de Ràdio Catalunya sur un retour #Coutinho précoce. «Comme convenu, le joueur reste à Munich au moins pour le reste de la saison. Tout le reste est composé », explique un porte-parole du club. @spox @goaldeutschland #FCBayern #FCB