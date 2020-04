FLEETWOOD, ANGLETERRE – 07 SEPTEMBRE: Cameron Brannagan d’Oxford United lors du Sky Bet League One match entre Fleetwood Town et Oxford United au Highbury Stadium le 7 septembre 2019 à Fleetwood, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

L’équipe de Premier League Burnley a rejoint la course pour recruter le milieu de terrain d’Oxford United, Cameron Brannagan, comme l’a rapporté le Pete O’Rourke du Football Insider.

RAPPORT: Burnley Keen sur la signature du milieu de terrain d’Oxford United Cameron Brannagan

Un jeune de 23 ans est pourchassé par plusieurs clubs

Le joueur de 23 ans, qui avait déjà été lié à un déménagement à Leeds United cet été, est désormais également visé par le club de haut niveau.

Les négociations n’ont pas encore commencé avec les deux clubs évaluant toujours le milieu de terrain, mais ils restent conscients que les U pourraient avoir besoin de retirer leur atout précieux en raison de la crise financière actuelle du football.

Oxford tiendra bon pour 5 millions de livres sterling – 2 millions de plus que la vente record actuelle de Kemar Roofe à Leeds en 2016 – et cet argent pourrait être utilisé pour réinvestir dans l’équipe avant la saison prochaine.

De plus, Burnley et Leeds ont également été liés au défenseur de l’U Rob Dickie. Comme Brannagan, le joueur de 24 ans a eu une carrière sensationnelle depuis qu’il a rejoint le club et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’exerce également son métier dans une division supérieure.

Brannagan est un atout précieux pour Oxford United

Depuis qu’il a rejoint le club en janvier 2018, le milieu de terrain a été l’un des joueurs les plus réguliers du manager, Karl Robinson. Sa gamme de passes, sa capacité à contrôler le rythme du jeu et son rythme de travail hors du ballon sont des attributs clés qui l’ont rendu intéressant pour de nombreux clubs.

Malgré des parties manquantes de cette saison avec une blessure, Brannagan a encore une fois été un joueur clé pour les U’s. Le joueur de 23 ans, qui a maintenant disputé plus de 100 matches avec le club, a marqué sept buts et aidé six de ses 36 matches cette saison.

En conséquence, l’ancien homme de Liverpool est maintenant l’un des milieux de terrain les plus recherchés de la Ligue de football, et ce n’est sûrement plus qu’une question de temps avant de se retrouver dans une division supérieure.

Photo principale

Intégrer à partir de .