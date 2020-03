RAPPORT: Chelsea envisage de racheter l’ailier de Sassuolo Jeremie Boga

FERRARA, ITALIE – 09 février: Jeremie Boga de US Sassuolo en action lors du match de Serie A entre SPAL et US Sassuolo au Stadio Paolo Mazza le 09 février 2020 à Ferrare, Italie. (Photo de Mario Carlini / Iguana Press / .)

Chaque fois que nous reviendrons à un certain degré de normalité après la pandémie de coronavirus, le milieu de terrain de Sassuolo Jeremie Boga pourrait retourner dans l’ancien club de Chelsea, car l’homme de la Côte d’Ivoire a une clause de rachat.

Chelsea envisage de racheter l’ailier de Sassuolo Jeremie Boga

Rachat de Boga

Selon le Daily Mail, Chelsea veut ramener l’Ivoirien d’origine française à Stamford Bridge, et cela ne casserait pas la banque. À l’été 2018, Chelsea a vendu Boga à Sassuolo de Serie A pour 3,3 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling), mais a intelligemment inséré une clause de rachat. Maintenant, les Bleus veulent exercer cette option pour 12,8 millions de livres sterling.

Boga, 23 ans, a suscité l’intérêt de plusieurs équipes à travers l’Europe cette année après une année couronnée de succès. En 24 matches de Serie A, il a récolté huit buts et quatre passes décisives pour le club de mi-classement. Ses performances exceptionnelles ont également attiré l’attention de Napoli, qui est prêt à débourser plus près de 20 millions de livres sterling pour ses services.

Carrière passée à Chelsea

Pourquoi Chelsea voudrait-il le ramener s’il le vendait il y a seulement deux ans? N’était-il pas, faute d’une meilleure expression, pas assez bon?

En toute honnêteté envers Boga, il a eu une compétition assez difficile à Stamford Bridge. Chelsea l’a acheté en 2009 et l’a immédiatement mis à l’académie avec l’espoir de devenir un joueur de première équipe.

Mais cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. À propos de la situation, Boga a récemment déclaré à l’Athletic: «Quand j’étais là, c’était Willian, [Eden] Danger, Pedro. Lorsque Jose Mourinho était là, c’était [Mohamed] Salah. Il y avait beaucoup de bons ailiers. Pour moi, ça a toujours été le cas si je ne peux pas jouer, alors j’essaierai de me mettre en prêt ou d’essayer d’aller quelque part pour m’améliorer, puis peut-être revenir un jour. “

Il semble que le jour du retour soit enfin arrivé, mais pas sur le chemin qu’il avait imaginé. Il a effectué trois prêts infructueux en trois ans, le premier avec Rennes de retour en France en 2015/16. Après, il a tenté sa chance en Espagne avec Grenade puis enfin, avec Birmingham City. C’est à ce moment que Chelsea l’a vendu au côté italien et a apparemment abandonné.

L’intérêt de Chelsea est-il authentique?

Chelsea a déjà de nombreux hommes larges, alors pourquoi le ramener? Frank Lampard a déjà beaucoup d’ailiers dans son équipe – Christian Pulisic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Willian et Pedro, mais ces deux derniers pourraient partir en été. Il y a aussi le nouveau Hakim Ziyech, plus peut-être Jadon Sancho, c’est pourquoi ils achèteront Boga, avant de le retourner immédiatement pour un profit.

De la même manière que le Real Madrid a «racheté» Alvaro Morata à la Juventus (bien qu’il ait passé l’année prochaine avec Madrid) avant de le revendre à Chelsea pour un profit, les Blues feront probablement de même.

Il n’y a pas de place pour Boga et même s’il a eu une bonne année, il est difficile de le voir dépasser la plupart des noms déjà à Chelsea. Chelsea cherchera à le racheter et à le revendre avec profit.

Boga peut rêver de revenir un jour à Stamford Bridge et de jouer avec lui, mais il ne verra probablement pas ces choses se réaliser.

Photo principale

Intégrer à partir de .