RAPPORT: Chelsea Eyeing Manchester United cible Declan Rice

Chelsea envisage la cible de Manchester United et le milieu de terrain de West Ham Declan Rice, selon Metro.

Intrigue d’été

Durant l’été et au début de cette saison, Declan Rice était l’un des talents les plus demandés du football. Manchester City, United, Chelsea et Liverpool étaient parmi les nombreux clubs intéressés, cependant, il a choisi de rester avec les Hammers.

Bien qu’il ne soit pas aussi fortement répandu pour rejoindre l’une des grandes équipes en janvier, cela a maintenant changé. Chelsea a ravivé son intérêt pour l’Anglais, Manchester United ciblant également le milieu de terrain vedette de West Ham.

Reconstruction de Manchester United

Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer étudient Declan Rice. Le joueur de 21 ans est encore jeune et, bien qu’il ait déjà impressionné au London Stadium, il lui reste encore du temps pour s’améliorer.

Il s’intégrerait parfaitement dans la reconstruction de United basée sur la jeunesse. Les Red Devils sont intéressés par un certain nombre de milieux de terrain défensifs, personne dans l’équipe n’étant encore en mesure de faire le travail à un niveau difficile. Eduardo Camavinga est une cible pour eux, cependant, ils devront faire face à beaucoup de concurrence pour sa signature, et Rice est une autre option de choix. Le joueur de 21 ans pourrait entrer dans l’équipe et faire le travail immédiatement, ayant déjà fait ses preuves à West Ham.

Chelsea Eyeing Declan Rice

Depuis son entrée en fonction cet été, Frank Lampard a montré qu’une grande partie de son attention en tant que patron de Chelsea sera axée sur les jeunes. Lampard a une grande quantité de talents à sa disposition, avec Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et Billy Gilmour parmi les nombreux joueurs de Blues avec un bel avenir prometteur devant eux.

Le riz pourrait rejoindre et devenir encore un autre de ceux-ci. Lampard pourrait le transformer en un incroyable milieu de terrain, tout en jouant avec tant de personnes talentueuses autour de lui. Chelsea semble avoir ravivé leur intérêt pour l’Anglais et, l’acheter lui rapporterait de grandes récompenses.

