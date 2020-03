RAPPORT: Chelsea intéressé par le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer

GELSENKIRCHEN, ALLEMAGNE – 03 mars: le gardien Manuel Neuer du Bayern célèbre après avoir remporté le match de quart de finale de la Coupe DFB entre le FC Schalke 04 et le FC Bayern Muenchen au Veltins Arena le 03 mars 2020 à Gelsenkirchen, en Allemagne. (Photo de Lars Baron / Bongarts / .)

Chelsea s’intéresse au gardien du Bayern Munich Manuel Neuer, selon Heiko Neidderer de la publication allemande Bild.

La carrière de Manuel Neuer à ce jour

Neuer a eu une carrière incroyable. Ayant récemment 34 ans, le tireur d’arrêt allemand a sans doute été le meilleur gardien de but de la dernière décennie, bien que David de Gea pourrait également décrocher ce titre.

Au cours des dix dernières années, il a remporté le titre de joueur de la saison de Bundesliga à deux reprises, a remporté le titre de haut vol à sept reprises, ainsi que la Ligue des champions. Pour couronner le tout, il a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014.

Après avoir traversé l’académie du FC Schalke 04, Neuer est devenu leur gardien de but partant dès qu’il a été promu en équipe première. En 2011, après avoir impressionné pour son côté d’enfance, le Bayern Munich a acheté le joueur de 25 ans pour plus de 25 millions de livres sterling. Depuis lors, la tenue allemande a récupéré son argent, et bien plus encore.

Manuel Neuer a gardé 191 draps propres lors de ses 373 matches avec le Bayern, n’en concédant que 266. Cela signifie qu’il a expédié un peu plus de 0,7 buts par match en son temps là-bas, un record vraiment étonnant.

Luttes des gardiens de Chelsea

Kepa Arrizabalaga est tombé en disgrâce à Stamford Bridge. Depuis son arrivée de l’Athletic Bilbao à l’été 2018, il a largement été le premier choix entre les bâtons pour Chelsea, malgré son attitude.

Kepa a refusé de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City la saison dernière.

Maintenant, cependant, il semble que Willy Caballero l’a dépassé dans l’ordre hiérarchique. Frank Lampard a alterné entre les deux ces dernières semaines. En conséquence, cela pourrait signifier que la partie londonienne cherchera un remplaçant dans la fenêtre de transfert d’été. Neuer pourrait être la solution temporaire parfaite à leur problème alors qu’ils recherchent un numéro un plus permanent.

