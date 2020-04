PORTO, PORTUGAL – 07 mars: Diogo Figueiras de Rio Ave FC en concurrence pour le ballon avec Alex Telles du FC Porto pendant le match de Liga Nos entre le FC Porto et Rio Ave FC à l’Estadio do Dragao le 07 mars 2020 à Porto, Portugal. (Photo de Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / .)

Couvrez vos yeux et vos oreilles, fans de Chelsea, car il semble que les Bleus aient perdu la course pour un autre transfert, cette fois l’arrière gauche de Porto Alex Telles. La BBC, ESPN et The Sun ont tous cité le média portugais Gauchazh qui a fait savoir que Telles avait accepté de rejoindre le PSG.

RAPPORT: Chelsea perd la course pour Alex Telles de Porto

Telles Full Package dans son Prime

Selon Gauchazh, le Brésilien de 27 ans, Porto et le PSG ont convenu d’un transfert de 21,8 millions de livres sterling. À ce stade, ils n’attendent que de franchir les T et de pointer les I. Ayant remporté des titres de champion et des coupes nationales en Turquie et au Portugal, Telles est devenu un produit de base au cours des dernières années alors qu’il est maintenant à son apogée.

Telles possède toutes les qualités recherchées dans un arrière moderne. Il a le rythme et l’énergie pour monter et descendre le flanc et aider à l’attaque avec d’excellents centres et la capacité de marquer. Deux fois cette saison seulement, en octobre et en novembre, il a remporté le but du mois de Primeira Liga au Portugal.

Et pourtant, cela ne se fait pas au détriment de ses capacités défensives. Au cours des deux dernières saisons, il a remporté les honneurs de l’équipe de la ligue au Portugal et a été le joueur de la ligue du mois en février.

Telles est le package complet. Cependant, il n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il mérite, en partie parce qu’il n’a qu’une seule casquette pour le Brésil, coincé derrière Marcelo, considéré par certains comme le meilleur arrière gauche du monde au cours de la dernière décennie.

À chaque saison, il continue de s’améliorer et son stock a continué d’augmenter, mettant le radar de chaque club.

Le trou arrière gauche de Chelsea toujours ouvert

Pour Chelsea, manquer Telles est un coup dur. Les Bleus recherchent un arrière gauche adéquat depuis qu’Ashley Cole a quitté le club en 2014. Depuis lors, le capitaine Cesar Azpilicueta, naturellement arrière droit, a joué hors de position pendant plusieurs saisons.

Marcos Alonso a rejoint le club sous Antonio Conte en 2016 et s’est avéré un ailier phénoménal. Cependant, il lutte comme arrière gauche dans un quatre. Emerson est arrivé à Stamford Bridge en 2018 et lui aussi n’a pas réussi à exceller à l’arrière gauche au cours des dernières saisons.

Faire venir quelqu’un comme Telles, avec sa qualité et son pedigree gagnant, aurait donné à Chelsea un énorme coup de pouce sur le côté gauche, en particulier avec une défense qui a eu du mal cette année. Et pour seulement 21 millions de livres sterling, il serait également d’une grande valeur. Cependant, ils devront se passer de lui.

Telles se dirigeant vers le PSG, Chelsea se tournera très probablement vers Ben Chilwell de Leicester City. Aussi bon qu’il ait joué pour les Foxes cette année, la combinaison de 23 ans, de l’anglais et de l’expérience en Premier League a ses services à un prix élevé lorsqu’ils ne sont que légèrement meilleurs que Telles.

Chelsea a besoin d’une couverture à l’arrière gauche s’il veut commencer à gagner des trophées sous la direction de Frank Lampard. Et Telles aurait été une pièce importante de ce puzzle. Malheureusement, passer à côté de lui fera que Stamford Bridge se sentira bleu pendant un bon moment.

Photo principale

Intégrer à partir de .