À un moment donné, Chelsea ressemblait aux premiers pour signer le défenseur brésilien Gabriel Magalhaes, communément appelé Gabriel. Mais selon The Guardian, tout a changé. Le défenseur central de Lille, âgé de 22 ans, semble désormais prêt à déménager dans un autre club anglais de couleur bleue, Everton manifestant de l’intérêt.

RAPPORT: Chelsea prend du retard dans la poursuite de Gabriel Magalhaes

Everton en position de vote

Le nouveau manager des Toffees Carlo Ancelotti évalue Gabriel et veut faire de lui sa première recrue sur Merseyside. Ancelotti secoua tristement la tête de dégoût en regardant Everton pour la première fois en tant que manager, bien qu’il n’ait observé que depuis les tribunes.

Mais très rapidement, il les a amenés à gagner et les a fait passer de la menace de relégation à la confortabilité en milieu de table dans une poignée de matchs.

Et pour continuer sa renaissance, il est “[looking] se renforcer en défense centrale pour la saison prochaine »avec Gabriel comme cible principale. Et en ce qui concerne le Brésilien, Ancelotti et Everton sont “confiants d’ajouter le défenseur de Lille … lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira”.

Chelsea laissé dans la poussière

Si Everton a dépassé Chelsea à la poursuite de Gabriel, c’est un coup dur pour les Blues. Le gestionnaire Frank Lampard et le conseil d’administration ont quelques besoins clés, dont l’un est la défense centrale.

Le défenseur central Antonio Rudiger et le club ont entamé des pourparlers de prolongation de contrat mais ont raté une majorité de la saison en raison d’une blessure. Fikayo Tomori a commencé la saison en jouant régulièrement pour perdre sa place en XI après des performances irrégulières. Kurt Zouma a subi le même sort que Tomori. Et bien qu’Andreas Christensen ait bien rempli, il ne l’a pas fait superbement.

Cela laisse un énorme point d’interrogation pour Lampard, surtout après le nombre d’erreurs défensives à l’arrière au cours de la saison, ce qui a fait chuter les Blues.

Peut-il dépendre des défenseurs dont il dispose actuellement? Sont-ils assez bons pour une équipe «big 6» avec des ambitions de gagner la Premier League et de concourir pour un triomphe de la Ligue des Champions?

Chelsea a d’abord mené la course pour signer Gabriel. Mais avec une concurrence féroce venant d’Everton, et avec Arsenal également en course, cela a changé. Le Guardian s’attend à ce que le Brésilien gagne environ 30 millions de livres sterling. Transfermarkt le répertorie plus près de 20 millions de dollars (16 millions de livres sterling). Quoi qu’il en soit, les sommes ne sont pas non plus massives.

Chelsea devra intensifier sa quête pour ne pas rater un jeune défenseur central talentueux pour aider une zone de besoin à un prix très raisonnable. Ce n’est pas une signature que Chelsea devrait ressentir.

