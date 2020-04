Londres, ANGLETERRE – 17 FÉVRIER: N’Golo Kante de Chelsea se réchauffe dans un t-shirt “ Heads Up Campaign ” le match de Premier League entre le Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Mike Hewitt / .)

Prenez place, fans de Chelsea. C’est si vous ne l’avez pas déjà fait. Selon 90min, les Bleus restent satisfaits du milieu de terrain N’Golo Kante, cependant, en même temps, sont prêts à le laisser partir au bon prix.

RAPPORT: Chelsea prêt à vendre N’Golo Kante

Les prétendants

Pour l’instant, deux clubs aboient l’arbre de Kante. Le manager du Real Madrid, Zinedine Zidane, admire Kante depuis un certain temps maintenant et voulait le ramener dans la capitale espagnole lors de son premier passage en tant que manager de Los Blancos.

Avec la reconstruction post-Cristiano Ronaldo toujours en cours, Zidane veut construire autour de Kante en tant que pièce maîtresse du côté défensif du Real. Et avec Father Time qui frappe aux portes de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, c’est le moment idéal pour Kante d’intervenir. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 pourrait avoir à peu près le même âge, mais il a beaucoup moins de kilomètres sur les jambes, faisant ses débuts en Ligue des champions lors de la saison 2017/18.

Madrid, cependant, est confronté à la concurrence pour la signature du double vainqueur de la Premier League.

Le Paris Saint-Germain a également une forte envie de le faire entrer au pied du milieu de terrain. Que Thomas Tuchel reste le manager ou non au-delà de cette saison, le conseil d’administration du Parc De Princes souhaite que Kante rentre à la maison.

Les récents investissements du club parisien ont conforté l’attaque avec Neymar, Kylian Mbappe et Mauro Icardi en prêt. Mais peu de choses sont allées du côté défensif du jeu, à l’exception du gardien Keylor Navas, en termes de grosses éclaboussures. Idrissa Gana Gueye est également arrivée au PSG il y a moins d’un an en tant que milieu de terrain défensif, ce qui signifie que lui et Kante se battront pour le rôle de détenteur ou que l’un jouera hors position.

Le PSG convoite le trophée de la Ligue des champions. La défensive remporte des championnats. Ergo, le PSG a besoin du meilleur milieu de terrain défensif du monde pour atteindre ses objectifs.

Position de Chelsea

Pour l’instant, Chelsea n’a pas parlé publiquement du départ possible de Kante avant la fin de son contrat en 2023. Citant encore 90 minutes, les Blues sont “prêts à se séparer du double vainqueur de la Premier League et ancien joueur de l’année de la PFA”, mais seulement «Si le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain officialisent leur intérêt et proposent le bon prix.»

Les Bleus se sont plutôt bien débrouillés sans Kante cette saison, le premier de sa carrière manquant beaucoup de temps en raison d’une blessure. En son absence, les milieux de terrain Jorginho et Mateo Kovacic ont formé un partenariat bien meilleur que prévu; parfois, ils ont assez bien joué pour faire oublier Kante aux fans.

Toujours au milieu de terrain, bien qu’à un poste différent, Chelsea a vu l’émergence du diplômé de l’académie Mason Mount. De plus, Christian Pulisic et Ross Barkley ont joué adéquatement au milieu de terrain, le même endroit où Kante jouerait.

Aussi étrange que cela puisse paraître à propos de quelqu’un de si talentueux, Kante pourrait être excédentaire par rapport aux exigences de Stamford Bridge, Chelsea en profitant plus tôt que tard.

Photo principale

Intégrer à partir de .