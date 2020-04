RAPPORT: Chris Smalling de Manchester United veut un déménagement à Arsenal ou Tottenham Hotspur

Chris Smalling de l’AS Roma lors des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League entre KAA Gent v AS Roma au Ghelamco Arena le 27 février 2020 à Gand, en Belgique (photo d’ANP Sport via .)

Le défenseur de Manchester United, Chris Smalling, souhaite un transfert à Arsenal ou à Tottenham Hotspur, selon Jack Otway de l’Express.

Luttant pour Manchester United

Chris Smalling se débattait pour Manchester United avant son transfert de prêt à la Roma. L’Anglais n’a pas réussi à se tailler une place ferme dans le onze de départ, avec des apparitions en championnat autour de la barre des 20 au cours des dernières saisons.

Depuis que Rio Ferdinand et Nemanja Vidic ont pris leur retraite, les Red Devils n’ont pas eu de défenseur central de classe mondiale, avec Eric Bailly, Victor Lindelof, Phil Jones et Smalling pas à la hauteur.

Bien que Harry Maguire ait grandement aidé cette saison, le partenariat défensif a parfois été fragile et le retour de Smalling ne fera pas grand-chose en termes de stabilisation. Il a cependant eu une période de prêt très positive avec la Roma.

Bonnes performances en prêt à Roma

Smalling a très bien joué depuis son arrivée à Rome. Le joueur de 30 ans a été son défenseur central de premier choix et a fait ses preuves pour la tenue italienne, même avec un but ou une assistance occasionnelle.

Sa carrière semble avoir été quelque peu relancée depuis son déménagement en Italie, faisant grimper son prix. United le valorise dans la région de 20 à 25 millions de livres sterling, mais Roma, qui envisageait de déménager pour sa signature, a qualifié ces frais d ‘”impensables”.

Chris Smalling est toujours susceptible de partir avec Arsenal et Tottenham intéressés

Malgré la réticence de la Roma à débourser une grosse somme pour l’Anglais, il y a des clubs plus près de chez eux qui le pourraient. Deux équipes londoniennes, Arsenal et Tottenham, suivent ses progrès. Les deux parties ont eu leurs propres problèmes défensifs cette saison, manquant d’un partenariat défensif stable, et peuvent rechercher l’aide de Smalling.

Bien que l’Anglais ne serait qu’un remplaçant temporaire, il serait toujours nécessaire. Les Spurs pourraient perdre Jan Vertonghen, avec son contrat venant à expiration à la fin de la saison, mais comme il y a beaucoup d’incertitude quant aux accords expirant le 30 juin, il reste à voir ce qui se passera ici.

Quoi qu’il en soit, les deux clubs ont exprimé leur intérêt pour le joueur de 30 ans, et Smalling préférant un retour en Premier League, les clubs londoniens se battront pour sa signature cet été.

