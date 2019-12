RAPPORT: Chris Wilder veut renforcer son équipe Sheffield United en janvier

Le manager anglais de Sheffield United, Chris Wilder, célèbre sur le terrain après le match de football de Premier League anglaise entre Brighton et Hove Albion et Sheffield United à l'American Express Community Stadium à Brighton, dans le sud de l'Angleterre le 21 décembre 2019. – Sheffield United a remporté le match 1- 0. (Photo de Glyn KIRK / .) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d'émulation vidéo. Utilisation en match des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d'utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par GLYN KIRK / . via .)

Ce fut une première moitié de saison incroyable pour Sheffield United et Chris Wilder. Les Blades ont bien regardé chez eux en Premier League et se retrouvent cinquième du classement avec 28 points en 18 matchs. Ils sont également invaincus loin de chez eux – un exploit qui n'a d'égale que les leaders en fuite Liverpool. Cependant, malgré leur formidable début de saison, Chris Wilder souhaite ajouter deux ou trois nouveaux joueurs pendant la fenêtre d'hiver, selon James Shield du Sheffield Star.

Sheffield United devrait être occupé en janvier

Chris Wilder veut deux ou trois nouveaux ajouts à son équipe

Les Blades ont généralement recruté des joueurs de Premier League et de Football League au cours de la période estivale et s'attendent à ce que Wilder fasse de même en janvier.

L’ancien patron d’Oxford United et de Northampton Town a connu une première moitié de saison sensationnelle après sa promotion au sommet. Les Blades sont très en course pour le football européen et Wilder est déterminé à maintenir leur forme formidable. Le manager a ouvertement admis "Nous regardons toujours" en parlant de la fenêtre de transfert de janvier. Il a également poursuivi en suggérant que les Lames n'éclabousseraient pas l'argent, insistant: «Ce ne sera pas des chiffres décisifs».

Wilder veut renforcer certains domaines

Les Blades chercheront activement à faire des affaires en janvier, Wilder souhaitant renforcer certains domaines de son équipe. S'exprimant avant la fenêtre, Wilder a déclaré: «Il y a quelques postes clés sur lesquels nous devons nous renforcer. Nous devons le faire et le conseil d'administration le sait. »

Jusqu'à présent, cela a été une formidable campagne pour Sheffield United. Le football européen n'est certainement pas hors de leur portée et quelques ajouts en janvier pourraient faire des Blades encore plus une force.

