RAPPORT: Cinq joueurs de Manchester United tenteront de vendre cet été

Un aspect du règne d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, dont il est devenu synonyme, est le déchargement du «bois mort». Sur les 12 joueurs qu’il a vendus ou prêtés, aucun n’est apparu comme une erreur, avec Ander Herrera le seul joueur qu’ils ont raté. Sur une base permanente, Solskjaer a laissé Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Ashley Young, James Wilson et Herrera partir tandis que beaucoup, jeunes et moins jeunes sont partis, en prêt. Chris Smalling a été l’une de ses plus grandes réussites, l’Anglais ayant augmenté sa valeur de marché lorsque les Red Devils choisissent de le vendre, et United cherchera à imiter cela en été, avec plusieurs joueurs excédentaires selon les besoins, selon à Samuel Luckhurst du Manchester Evening News.

Andreas Pereira – Échec après une saison de percée prometteuse

L’un des joueurs les plus détestés d’Old Trafford, Solskjaer tentera de montrer à Andreas Pereira la porte cet été.

Alors que le Brésilien semblait plein de promesses la saison dernière, cette campagne a fait tout le contraste.

Son ouverture l’a vu former un partenariat lamentable avec son compatriote Fred, qui est maintenant un concurrent pour leur joueur de la saison, et depuis lors, il s’est essayé à l’attaque du milieu de terrain et de l’aile droite.

Cependant, rien de tout cela n’a fonctionné pour lui, et il semble que les Red Devils essaieront de vendre Pereira dès que possible.

Le joueur de 24 ans ne fait même plus partie des équipes de jour, Bruno Fernandes l’ayant expulsé de l’équipe, et n’est en aucun cas une nécessité au Theater of Dreams.

Jesse Lingard – Un talent perdu

Apparemment toujours jeune, Jesse Lingard est un autre joueur tristement célèbre à United.

L’Anglais a été une caractéristique incohérente dans leur équipe au cours des dernières années, mais les Red Devils semblent finalement avoir jugé qu’il était temps pour lui de partir.

Lingard était l’un de leurs talents les plus prometteurs depuis plusieurs années mais n’a pas répondu aux attentes. Il n’a pas réussi à marquer un seul but en Premier League depuis décembre 2018, et ils ne sont pas sortis régulièrement de la compétition non plus.

De plus, le temps de jeu pour le joueur de 27 ans cette saison a été difficile à trouver, et il semble que Ole Gunnar Solskjaer tentera de le vendre cet été, avec à la fois Arsenal et Everton intéressés.

Phil Jones – Ne pas être à la hauteur d’un soutien légendaire

Autre joueur soumis à beaucoup de tourments à Old Trafford, Phil Jones a également déçu, ayant fait preuve de beaucoup de promesses.

L’Anglais a été une fois désigné par Sir Alex Ferguson pour être le plus grand joueur que Manchester United ait jamais vu, mais c’est à des mondes loin de la vérité. Luttant pour trouver une place dans l’équipe de départ, Jones a inexplicablement signé un nouveau contrat à Manchester il y a un peu plus d’un an.

Les Red Devils tenteront cependant de le décharger cet été, Newcastle United étant parmi les équipes anglaises les moins performantes à la recherche d’un joueur de son expérience.

Alexis Sanchez – Le plus important pour Manchester United à vendre

500 000 £ par semaine pour Alexis Sanchez. Il semble que Manchester United soit sur-payé.

Le Chilien a rejoint Arsenal en janvier 2018 à la suite d’une campagne réussie. Malgré ses succès passés dans l’élite anglaise, Sanchez est très déçu depuis son arrivée à Manchester et est prêté depuis le début de la saison.

Après avoir été tout aussi décevant en Italie, Sanchez retournera à United avec les Red Devils désespérés de lui faire perdre leur masse salariale. Alors que West Ham et plusieurs équipes allemandes aimeraient le voir rejoindre leurs clubs, il ne serait pas disposé à accepter une baisse de salaire, donc accepter des conditions personnelles avec le joueur de 31 ans peut être une lutte pour tous les intérêts.

Chris Smalling – Meilleur sur la liste

Chris Smalling ne mérite pas d’être affilié aux joueurs au-dessus de lui sur cette liste. L’Anglais a eu une saison fantastique en prêt avec la Roma en Serie A et n’a pas été particulièrement affreux pour United non plus. Bien que sa carrière ait connu des hauts et des bas, il est bien meilleur que Jones et Pereira.

Malgré cela, Solskjaer cherchera à le vendre cet été, Arsenal et Tottenham Hotspur cherchant tous les deux à l’ajouter à leur liste. United veut environ 25 millions de livres sterling pour lui, ce qui signifie qu’ils pourraient dégager de gros bénéfices, les transferts pour Jude Bellingham, Jadon Sancho et Jack Grealish étant plutôt chers.

