Rapport: Corentin Tolisso mécontent du Bayern, le Barça cherche ailleurs pour décharger Coutinho

Selon un nouveau rapport de Sky Sports Allemagne, Corentin Tolisso est mécontent du Bayern Munich, et une sortie d’été semble de plus en plus probable. Sky suggère également qu’il n’y a pratiquement aucune chance que le Bayern active l’option de rachat dans le prêt de Philippe Coutinho à Barcelone, en particulier à la lumière de la façon dont la pandémie de COVID-19 affectera le marché des transferts.

À l’été 2017, Tolisso est devenu le transfert le plus cher du Bayern (à l’époque) lorsqu’il a quitté l’Olympique Lyon pour environ 42 millions d’euros. Son temps avec le Bayern a été entravé par des blessures, et il se bat actuellement pour une place dans la formation de Hansi Flick, après avoir commencé seulement 13 matches cette saison. Maintenant que le Championnat d’Europe a été reporté, il n’aura pas non plus l’occasion d’impressionner avec l’équipe de France cet été.

Le journaliste de Sky Max Bielefeld ajoute qu’il y a un intérêt de l’Inter Milan à faire un pas pour Tolisso, bien que leur poursuite ne se soit pas encore intensifiée:

Il y a vraiment de l’intérêt de l’Inter Milan. Ce n’est pas encore intense; ce sont nos informations.

Marc Behrenbeck de Sky est convaincu que Tolisso veut aller quelque part où il peut être partant, et il croit que le Bayern est prêt à le laisser partir:

Le mariage est sur le point de divorcer. […] Il veut sortir; Le Bayern le laisserait partir immédiatement. Je ne le vois pas encore jouer pour le Bayern la saison prochaine.

Photo de TF-Images / .

Barcelone demande à Coutinho de trouver un nouveau club

Quant à Philippe Coutinho, Behrenbeck a déclaré que la probabilité que le Bayern achète l’international brésilien à la fin de son prêt à Barcelone est très faible:

La probabilité que le Bayern exerce l’option d’achat est de plus en plus faible et presque nulle – également en raison de la crise des coronavirus.

Photo de TF-Images / .

Coutinho a marqué 8 buts et fourni 6 passes décisives en 23 matchs. Il a fait preuve d’éclat mais n’a pas été suffisamment performant pour convaincre le front office du Bayern. Malheureusement, Barcelone n’est pas vraiment impatient de le faire revenir non plus, ils devront donc probablement le vendre ou le prêter à un club intéressé par ses services:

Le Bayern a jusqu’au 15 mai pour activer l’option. Selon nos informations, ils ne le feront pas. Mais le FC Barcelone ne le veut pas non plus. Le club en a informé l’agent brésilien. Ils devraient chercher un nouveau club pour Philippe. […]

Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par Coutinho – Behrenbeck mentionne Tottenham, Arsenal et Chelsea – mais tous ne veulent rien de plus qu’un prêt d’environ 30 millions d’euros, ce qui ne suffit pas à Barcelone, qui préférerait vendre Coutinho de manière permanente.