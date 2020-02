Rapport de match: Real Madrid Castilla 2-0 SS Reyes

Ce luminaire a été initialement conçu pour être une cérémonie d’accueil pour la nouvelle signature Reinier Jesus Carvalho, mais a fini par être mouvementé dans d’autres domaines. La tâche de sélection de l’équipe déjà difficile de Raúl a été rendue beaucoup plus compliquée après avoir appris qu’il devait maintenant accueillir le deuxième meilleur buteur de la première équipe: Rodrygo Goes. C’était une première alors que Rodrygo se retrouvait à tomber dans l’ordre hiérarchique. Cela a conduit Marvin Park à être le joueur imparable le plus largable, Castilla alignant le plus fort alignement possible. Le meilleur buteur Miguel Baeza a été transféré sur l’aile à sa place. Admirez la gamme de départ la plus chère de Castille jamais ci-dessous …

Castilla XI contre UD San ​​Sebastián de los Reyes: Altube, Rodríguez Martínez, Gila, Hernández, García, Blanco, Fidalgo (C), Reinier Jesus Carvalho, Baeza, Rodrygo Goes & Gual.

Banc: Fuidias, Chust, Calderón, Bravo, Abou, Arribas & Pablo Rodríguez. # MMCastillaLive pic.twitter.com/6QkVhQVlXj

– Managing Madrid (@managingmadrid) 23 février 2020

Vous avez littéralement dépensé plus d’argent pour votre dernière course d’urgence pour le lait que l’UD San ​​Sebastián de los Reyes a dépensé pendant l’été, ce qui signifie que tout sauf une victoire en douceur pour la gamme de 80 000 000 € de Castilla serait extrêmement embarrassant. Frustrant, la performance n’était pas très convaincante du tout aujourd’hui et le jeu comptait sur des moments de qualité de certaines personnes pour éviter cette gêne exacte. Rodrygo Goes a bien dansé avec Reinier Jesus pour mettre en place l’ouvreur, alors que le dernier prodige brésilien a talonné le ballon dans la boîte pour laisser de la place à Álvaro Fidalgo. Le deuxième but était tout Rodrygo, car il a couru la moitié avant de pousser le ballon devant le gardien, se faisant expulser lors des célébrations qui en ont résulté. En dehors de ces jeux décisifs, les visiteurs pourraient se considérer chanceux de repartir les mains vides après avoir créé suffisamment de chances de leur côté. Le jeu était scrappy et banal, surtout après tout le battage médiatique que ces joueurs y ont apporté.

Le jeu de passes rapide intensif et de qualité qui vient de commencer à se concrétiser pour la Castilla a été complètement abandonné aujourd’hui, probablement en raison de l’attention et des décisions prises avec l’inclusion de Reinier et Rodrygo. Il y a une semaine, je ne pensais pas que cette dernière serait à nouveau mise en service pour la Castilla, donc il n’est pas clair si cela deviendra un événement régulier. Si c’est le cas, et avec Reinier qui reste, ils devront être ajustés à la vision de Raúl et rapidement. Cela ne devrait pas être une tâche difficile compte tenu de la qualité des joueurs en question. Le carton rouge tardif de Rodrygo a été dur et signifie maintenant qu’il manquera l’action du week-end prochain, à la fois pour la Castilla contre Pontevedra, et plus que probablement la première équipe Clásico avec Barcelone … Après une mauvaise première mi-temps, Rodrygo a fini par avoir un jeu décent, mais il y avait beaucoup d’autres points saillants. Les deux défenseurs centraux de Mario Gila et Javier Hernández étaient probablement les meilleurs joueurs de l’équipe, Fidalgo et les Brésiliens semblant parfois bons – mais je ne m’étendrais pas pour qualifier cette grande performance de la plupart de ces joueurs.

À PLEIN TEMPS!

Real Madrid Castilla 2-0 UD San ​​Sebastián de los Reyes!

Je ne suis pas sûr que cela puisse être qualifié de bonne performance exactement, mais une meilleure performance en seconde période a permis à Castilla de doubler son avance grâce au but de Rodrygo.

Cela a été la mise à jour de @CastillaStats! #MMCastillaLive

– Managing Madrid (@managingmadrid) 23 février 2020

Le résultat a fini par être passable, mais la performance laisse beaucoup à discuter lors du prochain Castilla Corner, où tous ces sujets seront abordés et plus encore. UD San ​​Sebastián est au bas de la table et a donné un bon match à Castilla. Avec ces points, la Castille grimpe à une bonne distance de la zone de relégation (6 points), avec les play-offs à vue (4 points). Cette équipe ne fera que progresser à mesure que Reinier s’habituera à son nouvel environnement, et l’inclusion potentielle de Rodrygo plus souvent serait également un facteur énorme pour la Castilla. Selon les événements du mois prochain, la Castilla pourrait véritablement chercher à obtenir une promotion via un lieu de play-off à la fin de la saison. Soit cela, soit une finition de table oublieuse vous attend. L’homme du match aujourd’hui est allé à Mario Gila qui a été sans faille tout au long du match, étant l’un des deux seuls joueurs à se démarquer sensiblement. Le voyage des prochaines semaines à Pontevedra sera un autre sujet de discussion à coup sûr …. Ne le manquez pas!

Objectifs: Fidalgo et Rodrygo.

Aides: Reinier et Abou.

MOTM: Gila.