RAPPORT: Edson Alvarez de retour sur le radar de Tottenham Hotspur

Edson Alvarez serait la cible de Tottenham Hotspur après l’échec d’une offre en janvier. Le média néerlandais De Telegraaf a rapporté que le président des Spurs, Daniel Levy, avait approché l’Ajax, mais le patron Erik Ten Hag était convaincu que le défenseur de 22 ans n’était pas à vendre.

Edson Alvarez une possibilité d’été pour Tottenham Hotspur

Remplace le banc pas où le mexicain veut être

Le Mexicain a rejoint l’Ajax l’été dernier mais est devenu préoccupé par son temps de jeu. Alvarez a déjà attiré l’attention de gens comme Celtic. Le rapport affirme également que LA Galaxy, avec Tottenham, a pris des mesures pour lui, mais sans succès.

Lors de ses 12 derniers matchs avec l’Ajax, Alvarez a été un remplaçant inutilisé à dix reprises. Ce n’est pas la position dans laquelle le joueur envisageait d’être lorsqu’il a signé. L’Ajax n’a payé que 13 millions de livres sterling pour Alvarez, ce qui est peu sur le marché des transferts effréné d’aujourd’hui. S’il essaie de forcer un transfert, le prix pourrait baisser, ce qui plairait à Daniel Levy.

Alvarez pourrait être la bonne option pour les Spurs et le joueur

Avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld en difficulté de forme, Tottenham a besoin de renforts. À 22 ans, Alvarez a le bon âge et pourrait rejoindre Japhet Tanganga et Davinson Sanchez en tant que stars de l’avenir.

Pendant ce temps, le couple belge de Vertonghen et Alderweireld ne semble plus être ce qu’il était et il y a toutes les chances que ses accords actuels soient annulés.

Les Spurs ont eu du mal à l’arrière récemment, les objectifs ayant été divulgués trop facilement et les erreurs individuelles coûtant trop de points.

Tottenham a peut-être été repoussé en janvier, mais avec une reconstruction d’une nécessité absolue cet été, Alvarez pourrait être le type de joueur affamé dont Jose Mourinho a besoin. Il aurait également droit à un prix réduit convenant à la politique de transfert stricte de Tottenham Hotspur.

