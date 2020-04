RAPPORT: EFL et PFA proposent un report de salaire de 25%

CAMBRIDGE, ANGLETERRE – 17 mars: vue générale à l’intérieur de l’Abbey Stadium, domicile de Cambridge United le 17 mars 2020 à Cambridge, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

L’EFL et le PFA ont proposé un report de salaire des joueurs pouvant aller jusqu’à 25% pour avril.

Le plan vise à aider les clubs de ligue à faire face aux implications financières du coronavirus.

Les clubs de ligue 1 et 2 peuvent reporter jusqu’à un quart du salaire d’un joueur, les clubs de championnat négociant individuellement.

25% de report de salaire

La proposition garantirait que tout joueur gagnant moins de 2 500 £ par mois serait toujours payé en totalité.

Tout joueur dont le salaire est différé ne gagnera pas moins de 2 500 £ par mois.

Dans une déclaration commune, la Ligue anglaise de football et l’Association des footballeurs professionnels ont déclaré que cette décision était «une recommandation et non une directive.

«Il y a des clubs qui n’ont déclaré aucune obligation d’agir immédiatement pour le moment.

Les clubs peuvent également être en mesure de convenir de conditions supplémentaires avec les joueurs au niveau local.

Groupe de travail EFL & PFA

L’EFL et la PFA ont également décidé de «former un groupe de travail de six capitaines de club / délégués PFA de la Ligue 1 et 2, soutenus par un représentant nommé par la PFA, pour engager un dialogue sur le salaire des joueurs.

«Bien que le groupe de travail ne soit pas un organe de négociation officiel, il contribuera à garantir que les joueurs soient pleinement informés tout en poursuivant les discussions avec les clubs individuels.»

Cela aidera à créer un dialogue plus clair pour que les préoccupations des joueurs soient entendues et les défis financiers expliqués.

Le groupe de travail “se concentrera non seulement sur le court terme (mai et juin) mais abordera la position à moyen terme à partir de début juillet et jusqu’à la saison prochaine”.

Championnats à décider par eux-mêmes

Les clubs de championnat ont accepté de négocier des reports de salaire avec les joueurs au niveau local.

La déclaration a confirmé que certains clubs de championnat “ont conclu des accords avec les joueurs et d’autres tiendront des discussions cette semaine”.

Les clubs EFL ne reprendront aucune activité, y compris la formation, avant le 16 mai au moins.

Photo principale

Intégrer à partir de .