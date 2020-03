RAPPORT: Erling Haaland recherché par le Real Madrid

MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 mars: (BILD ZEITUNG OUT) Erling Haaland du Borussia Dortmund gestes après le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park le 7 mars 2020 à Moenchengladbach, en Allemagne. (Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via .)

Le Real Madrid est intéressé à signer Erling Haaland, selon Ben Hayward du Evening Standard.

L’attaquant du Borussia Dortmund n’a déménagé à Signal Iduna Park qu’en janvier. Cependant, il aurait une clause de libération de 50 millions de livres sterling dans son contrat, quelque chose qu’un certain nombre de clubs cherchent à exploiter.

Le Real Madrid se joint à la course pour Erling Haaland

L’un des meilleurs au monde

L’international de Norweigan n’a peut-être que 19 ans, mais il est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde. Dans la première moitié de cette saison, il a marqué 28 buts à couper le souffle en 22 matchs avec le club autrichien Red Bull Salzburg.

Il a déménagé à Dortmund en janvier car il s’attendait à obtenir un temps de jeu important pour poursuivre son développement. Mais depuis l’échange de la Bundesliga autrichienne contre la Bundesliga allemande, le Norweigan s’est avéré être une force de la nature imparable. Il a fait un pas de plus dans sa foulée, poursuivant son extraordinaire forme de buts avec 12 buts lors de ses 11 premiers matchs.

Dortmund aurait pu se retrouver parmi les bonnes affaires du siècle, car Haaland ne leur a fait perdre que 20 millions d’euros. Cependant, une grande partie de sa décision de déménager était le fait que Die Schwarzgelben était disposé à inclure une clause de libération de 75 millions d’euros (50 millions de livres sterling) dans son contrat.

Le vrai manager Zinedine Zidane aurait voulu respecter cette clause, alors qu’il tentait de trouver un remplaçant à long terme pour Karim Benzema. Los Galacticos a dépensé 60 millions d’euros pour signer Luka Jovic de l’Eintracht Frankfurt, mais le Serbe a vraiment du mal à s’adapter à la vie dans l’un des plus grands clubs du monde. Il n’a réussi que deux buts en 24 matchs.

Erling Haaland aura le choix de toutes les équipes européennes

Il est difficile de voir quels géants européens ne voudraient pas signer Haaland. Un buteur surhumain de six pieds quatre ans à seulement 19 ans, les clubs tomberont sur eux-mêmes pour tenter de garantir sa signature. Manchester United est étroitement lié au leader né à Leeds. Malgré cela, son père a récemment affirmé que les Red Devils ne s’intéressaient pas suffisamment à lui en janvier.

Reste à savoir si cela change cet été.

Photo principale

Intégrer à partir de .