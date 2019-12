RAPPORT: Everton prêt à confirmer la nomination de Carlo Ancelotti

NAPLES, ITALIE – 10 DÉCEMBRE: l'entraîneur-chef Carlo Ancelotti du SSC Napoli regarde pendant le match du groupe E de l'UEFA Champions League entre le SSC Napoli et le KRC Genk au Stadio San Paolo le 10 décembre 2019 à Naples, en Italie. (Photo par MB Media / .)

Everton devrait confirmer la nomination de Carlo Ancelotti comme nouveau directeur, selon Fabrizio Romano. Le joueur de 60 ans remplace Marco Silva à Goodison Park, limogé début décembre.

Everton s'apprête à confirmer la nomination de Carlo Ancelotti

Manager expérimenté

Carlo Ancelotti est un manager très expérimenté. En conséquence, il est devenu la cible numéro un d'Everton après le limogeage de Marco Silva.

L'Italien a commencé sa carrière de manager en Italie. Il a dirigé Reggiana, Parme et Juventus avant de passer huit années réussies à l'AC Milan. Ancelotti a remporté huit trophées au total avec Milan, dont deux titres en Ligue des champions.

Après son passage à l'AC Milan, il a ensuite rejoint la Premier League, où il a été nommé directeur de Chelsea. Le succès a continué de suivre, alors que le joueur de 60 ans a remporté le doublé lors de sa première saison à Stamford Bridge. Cependant, il a été limogé à la fin de sa deuxième saison en charge.

Ancelotti a ensuite passé les six prochaines années à gérer certains des meilleurs clubs d'Europe. Il a passé deux ans au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, avant un passage au Bayern Munich qui a duré un peu plus d'un an. Il a réussi dans les trois clubs et a remporté deux des trois titres de championnat rétrospectifs.

Carlo Ancelotti est un coup majeur pour Everton

Carlo Ancelotti est un rendez-vous impressionnant pour Everton. Cela signale une déclaration d'intention majeure de la hiérarchie de Goodison Park et que l'Italien n'est pas rebuté par sa position actuelle dans la ligue.

Les Toffees occupent actuellement la 16e place de la Premier League, à seulement trois points au-dessus de la zone de relégation. Le manager du gardien Duncan Ferguson a contribué à améliorer leur position, récoltant quatre points sur ses deux matchs en charge. En conséquence, Ancelotti a peut-être été rebuté par cela et a peut-être attendu une chance avec un club de la moitié supérieure.