Après une période de blessures dans la capitale espagnole, James Rodriguez semble prêt à échanger Madrid contre l’Angleterre cet été, Everton et Manchester United semblant intéressés par le Colombien. Selon le Daily Express, les Toffees ont rejoint la course aux côtés de la Juventus et de United pour le milieu de terrain du Real Madrid, laissant Rodriguez avec une grosse décision à prendre cet été.

RAPPORT: Everton rejoint Manchester United à la poursuite de James Rodriguez

Les Diables rouges mènent la course

Manchester United serait en pole position pour la signature colombienne. L’Express a affirmé que la Juventus et Manchester United avaient eu des entretiens avec l’agent de Rodriguez, Jorge Mendes. Manchester United, cependant, a l’avantage d’un accord de swap potentiel impliquant le milieu de terrain en fuite Paul Pogba. Il faut dire qu’un partenariat potentiel entre Bruno Fernandes et Rodriguez fait un accord pour amener le Madridois à Manchester encore plus attrayant.

Une chose qui ne peut pas être ignorée est la puissance de traction de Carlo Ancelotti, laissant également Everton en bonne position pour un accord potentiel. Le fait que Rodriguez ait bien travaillé avec les Italiens les années précédentes fait de cet accord une réelle possibilité. Selon le journaliste de football italien, Nicolo Schira, Rodriguez souhaite travailler à nouveau avec Ancelotti. Schira s’est rendu sur Twitter pour dire: “James lui-même serait ravi de retrouver le manager Carlo Ancelotti à Goodison Park.”

Quoi qu’il en soit, James Rodriguez a une grande décision à prendre cet été concernant son avenir, que ce soit à Merseyside, Manchester ou Turin. Everton et Manchester United sont tous deux en bonne position pour garantir la signature du milieu de terrain de Madrid avec la puissance de traction des deux clubs.

L’accord, cependant, ne sera pas bon marché avec Madrid désireux de récupérer leurs 63 millions de livres sterling dépensés pour le Columbian en 2014. Cela pourrait voir Madrid fixer le prix demandé à 50 millions de livres sterling en été.

