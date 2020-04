RAPPORT: Everton veut Gareth Bale et Aaron Ramsey

CARDIFF, PAYS DE GALLES – 19 NOVEMBRE: Aaron Ramsey of Wales (R) célèbre avec le fournisseur Gareth Bale of Wales (L) après avoir marqué leur 1er but lors de la qualification UEFA Euro 2020 entre le Pays de Galles et la Hongrie au Cardiff City Stadium le 19 novembre 2019 à Cardiff , Royaume-Uni. (Photo de Simon Stacpoole / Hors jeu / Hors jeu via .)

Everton cherche à signer les internationaux gallois Gareth Bale et Aaron Ramsey, selon Tom Gott à 90 min.

Selon Gott, Ramsey et Bale veulent tous deux des transferts en raison de problèmes persistants à la Juventus et au Real Madrid respectivement. En conséquence, Everton espère bénéficier des situations du joueur.

Everton prépare des offres pour Gareth Bale et Aaron Ramsey

Balle de faveur

Bale ne peut pas résoudre ses problèmes actuels au Real Madrid. Sa division à long terme avec le patron de Los Blancos, Zinedine Zidane, s’est poursuivie cette saison.

Une série de blessures a limité les progrès de Bale à Madrid. Mais, Zidane favorise également les jeunes espoirs comme Vinícius Júnior et Rodrygo au lieu de Bale qui n’a pas aidé la situation.

Le joueur de 30 ans a eu du mal à récupérer sa place au Santiago Bernabéu et n’a commencé que 12 matchs à Madrid cette saison.

Bale était lié à Manchester United et à son ancien club Tottenham Hotspur en janvier. Puis, son échec à Jiangsu Suning en Chine l’été dernier n’a fait qu’exacerber les tensions entre lui et Zidane.

Manque de temps de jeu pour Ramsey

Ramsey aurait plus de temps de jeu après avoir commencé seulement neuf matchs de Serie A à la Juventus cette saison.

Le joueur de 29 ans a eu du mal à se frayer un chemin dans la ligne de départ du stade Allianz après son transfert gratuit d’Arsenal l’été dernier.

Les blessures ont joué un rôle dans l’omission de Ramsey. Mais, Maurizio Sarri privilégie également Blaise Matuidi, Miralem Pjanic et Adrien Rabiot devant le Gallois.

La Juventus serait prête à laisser Ramsey partir pour une offre raisonnable. L’international gallois semble excédentaire par rapport aux besoins de Turin.

Everton et leur ambition croissante – Bale et Ramsey?

Le lien des Toffees avec des joueurs comme Bale et Ramsey souligne l’ambition du club pour l’avenir.

Le propriétaire Farhad Moshiri soutiendra les transferts dans le but d’améliorer l’équipe actuelle. Moshiri espère faire passer le club des marges du football européen au top quatre de la Premier League.

Si Everton signe Bale et Ramsey, cela pourrait coûter cher. La rumeur veut que les deux joueurs gagnent environ 350 000 £ par semaine.

Les transferts feraient une énorme déclaration sur les aspirations à court terme du club et pourraient attirer d’autres joueurs de haut niveau à Goodison Park.

Cependant, Everton peut faire face à la concurrence de ses rivaux de Premier League. La rumeur veut que Manchester United surveille l’avenir de Bale à Madrid.

Voir Bale et Ramsey s’associer à Richarlison, Moise Kean et Bernard sera une perspective passionnante. Les Toffees pourraient être une force avec laquelle il faut compter s’ils signent avec succès le duo gallois.

