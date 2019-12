RAPPORT: Freddie Ljungberg sur le point de rejoindre Malmö

Londres, ANGLETERRE – 15 DÉCEMBRE: Freddie Ljungberg l'entraîneur-chef par intérim avant le match de Premier League entre Arsenal FC et Manchester City à l'Emirates Stadium le 15 décembre 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de David Price / Arsenal FC via .)

Après avoir supervisé Arsenal à titre intérimaire avant la nomination de Mikel Arteta, Freddie Ljungberg serait proche d'un poste de direction permanent. Emil Sandberg de la publication suédoise Sportal rapporte que Ljungberg est sur le point d’être nommé entraîneur-chef de Malmö.

Freddie Ljungberg sur le point de rejoindre Malmö

Le travail d'Arsenal

Suite au limogeage d'Unai Emery fin novembre, Ljungberg a supervisé cinq matchs à la tête des Gunners. Il n'a finalement pas été en mesure d'arrêter la diapositive qui avait commencé sous Emery, ramassant quatre points de Premier League en quatre matchs et un point de phase de groupes en Ligue Europa au Standard de Liège.

Sa seule victoire à Arsenal a été un succès 3-1 à l'extérieur à West Ham United et c'est la dernière demi-heure du match qui a montré ce que les Gunners pouvaient faire sous Ljungberg. Après avoir été menés 1-0 à la tête d'Angelo Ogbonna, trois buts en neuf minutes de Gabriel Martinelli, Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang ont inversé la donne.

Plus de déception a suivi par la suite, cependant. Malgré les buts tardifs d'Alexandre Lacazette et de Bukayo Saka qui ont sauvé un point contre Liège, ce fut toujours un résultat décevant. Tout comme le dernier match de Premier League pour Freddie Ljungberg, Manchester City a fait exploser les Gunners pour enregistrer une victoire 3-0.

Qui remplace-t-il?

Les fans des ligues inférieures d'Angleterre se souviendront peut-être d'Uwe Rosler. L'Allemand a passé sept ans à diriger la Ligue de football, en commençant par Brentford avant de se diriger vers Wigan Athletic, Leeds United et Fleetwood Town.

Après avoir quitté Fleetwood à la fin de la saison 2017/18, il a déménagé à Malmö, qui a terminé l'Allsvenskan suédois 2019 à la deuxième place. C'était suffisant pour leur faire gagner une place en Ligue Europa.

Rosler et Malmö se sont cependant séparés à la fin de la saison, et un retour en Suède semble désormais en jeu pour Ljungberg. Le rapport de Sportal indique que Malmö est situé près du domicile de Ljungberg à Halmstad et qu'il entretient de bonnes relations avec l'actuel directeur sportif de Malmö, Daniel Andersson.

