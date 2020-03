RAPPORT: Garder Paul Pogba pourrait aider Manchester United

Crédit photo: .

Garder Paul Pogba pourrait aider Manchester United à plus d’un titre, selon le journaliste français de football Julien Laurens.

Garder Paul Pogba pourrait aider Manchester United à plus d’un titre

Avoir un joueur vedette

La raison évidente de garder Pogba est d’avoir un joueur vedette dans ses rangs. Le Français est un joueur de qualité et capable de trouver quelque chose à partir de rien. Il peut créer des chances que d’autres ne peuvent pas et marquer des buts aussi. Pogba a extrêmement bien démontré ses capacités la saison dernière, avec 13 buts et 9 passes décisives en Premier League. Il a montré sa force et sa puissance, tout en montrant sa classe.

Dans l’ensemble, Pogba est un joueur fantastique, mais avec des blessures ayant retardé sa création d’une bonne forme à United, cela a été difficile pour le joueur de 27 ans.

Convaincre les autres de se joindre

Tout comme l’ajout de Bruno Fernandes à l’équipe de Manchester United peut avoir convaincu Pogba de rester, le Français restant à Old Trafford pourrait avoir un effet similaire.

Les bons joueurs aiment jouer avec d’autres bons joueurs, et Pogba étant l’un des meilleurs milieux de terrain au monde susciterait beaucoup d’intérêt de la part des autres footballeurs. Antoine Griezmann, en particulier, a récemment exprimé son désir de jouer avec lui.

Griezmann veut jouer avec Paul Pogba à Manchester United

Selon le rapport, Griezmann est attiré par United à cause de son coéquipier français Paul Pogba.

Griezmann a déménagé à Barcelone après que les géants catalans ont rencontré sa clause de libération de 107 millions de livres sterling. Ayant rejoint avec de grandes attentes comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Griezmann a jusqu’à présent déçu, marquant seulement 14 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Griezmann pourrait chercher à relancer sa carrière ailleurs cet été et United, qui est à la recherche d’un attaquant, pourrait se pencher sur lui. Il pourrait être un excellent ajout, cependant, il voudrait probablement que Pogba soit là, s’il rejoignait les Red Devils.

Photo principale:

Intégrer à partir de .