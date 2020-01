RAPPORT: Gary O’Driscoll rejoint Liverpool en tant que chef des services médicaux

BOURNEMOUTH, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Gary O’Driscoll le médecin d’Arsenal lors du match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et l’Arsenal FC au Vitality Stadium le 26 décembre 2019 à Bournemouth, Royaume-Uni. (Photo de David Price / Arsenal FC via .)

Gary O’Driscoll a rejoint Liverpool en tant que nouveau chef des services médicaux, selon James McNicholas dans The Athletic. Il a quitté son poste de directeur de la médecine du sport à Arsenal et devrait succéder à Andrew Massey à Liverpool. Andrew Massey devrait quitter les Reds pour jouer un rôle similaire pour la FIFA.

Gary O’Driscoll est à Arsenal depuis longtemps. Il fait partie du personnel des coulisses depuis 2009 et est resté au club après la démission d’Arsène Wenger. On pense que O’Driscoll était bien respecté à Arsenal et que partir pour Liverpool n’était pas une décision facile.

En particulier, l’actuel manager d’Arsenal, Mikel Arteta, était proche d’O’Driscoll pendant ses jours de jeu. L’Espagnol espérait que cette relation persuaderait O’Driscoll de continuer, bien qu’il ait finalement décidé de démissionner d’Arsenal.

Cela signifie qu’il se joindra au reste du personnel de l’arrière-boutique de Klopp. Il rejoindra une équipe qui se compose déjà de Peter Krawietz, Pep Ljinders et John Achterberg. Alors que le départ d’Andrew Massey pour la FIFA représentera un coup dur pour Jurgen Klopp, la nomination d’O’Driscoll devrait considérablement atténuer l’impact. Il est le plus récent ajout au personnel de l’arrière-salle de Liverpool après la nomination de Vitor Matos.

Expérience de Gary O’Driscoll

Lorsqu’il viendra à Anfield, Gary O’Driscoll apportera avec lui une riche expérience. Il a travaillé avec la première équipe, les U21 et l’académie d’Arsenal. Il est également médecin qualifié et a passé six ans au sein de l’équipe d’Irlande de Rugby.

On espère que l’expérience d’O’Driscoll profitera à Liverpool, avec un certain nombre de joueurs apparemment sujets aux blessures. Par exemple, Joel Matip et Dejan Lovren manquent plusieurs matchs à la suite de petits soucis et un changement dans le personnel médical peut aider à cela.

