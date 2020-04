RAPPORT: Graham Potter parmi le personnel de Brighton et Hove Albion doit avoir subi des réductions de salaire en raison d’un coronavirus

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 22 FÉVRIER: Graham Potter de Brighton & Hove Albion lors du match de Premier League entre Sheffield United et Brighton & Hove Albion à Bramall Lane le 22 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Ben Early – AMA / .)

L’entraîneur-chef de Brighton & Hove Albion, Graham Potter, fait partie du personnel qui a subi une baisse de salaire pendant la suspension du football en raison de la pandémie de coronavirus, selon BBC Sport. Le directeur général et le directeur technique du club ont également subi des compressions.

Clubs sous le feu

D’autres clubs de la Premier League ont essuyé des critiques cette semaine pour avoir profité du régime de congé du gouvernement. Tottenham Hotspur, Newcastle United, Bournemouth et Norwich City ont choisi d’utiliser le programme de maintien en poste, ce que les politiciens ont critiqué.

Pour Tottenham en particulier, cela signifie que des stars telles que Harry Kane continuent de toucher leur plein salaire, tandis que le personnel non joueur souffre de la suppression de 20% de son salaire.

Le député Julian Knight, président de la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports, a appelé le chancelier Rishi Sunak à imposer une taxe exceptionnelle aux clubs qui refusent de réduire les salaires des joueurs mais donnent leur accord à d’autres membres du personnel.

Cependant, tous les clubs ne s’y prennent pas de la même manière. Les joueurs de Leeds United, qui sont actuellement en tête du championnat, se sont portés volontaires pour prendre un report de salaire et les joueurs de Birmingham City qui gagnent plus de 6 000 £ par semaine ont été invités à prendre une réduction de 50%.

Ce qui a été dit?

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré: «Il est tout à fait approprié que nous jouions un très petit rôle dans la réduction du fardeau financier.

«Nous avons vu nos revenus disparaître littéralement du jour au lendemain.»

Gary Linekar, qui jouait pour Tottenham, a critiqué la façon dont le club a géré la situation et a ajouté: «Nous avons deux à trois semaines de retard sur l’Italie et l’Espagne dans l’ordre des choses et les joueurs là-bas ces derniers jours ont subi des coupes.

“Je soupçonne fortement que la même chose se produira ici, les footballeurs font un travail formidable dans la communauté et je suis sûr qu’ils voudront se lever en ce moment.”

