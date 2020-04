MANCHESTER, ANGLETERRE – 12 mars: Manchester City’s Sergio Aguero en action pendant la formation à la Manchester City Football Academy le 12 mars 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via .)

Sergio Aguero a toujours clairement indiqué qu’il reviendrait en Argentine lorsqu’il aura terminé son temps de jeu en Europe. Il semble que ce moment arrive bientôt. Le contrat de Manchester City, âgé de 31 ans, expirera à l’été 2021 et tous les signes indiquent qu’il fera son retour chez lui en Argentine; Independiente.

Rapport: Independiente attend Sergio Aguero

Independiente veut le récupérer

Cette histoire commence par quelques citations de l’entraîneur actuel de Independiente Lucas Pusineri. L’ancien joueur d’Independiente était autrefois coéquipiers avec Sergio Aguero et Lucas Biglia de l’AC Milan. Et maintenant qu’il est l’entraîneur, il veut récupérer la paire.

«Avec Sergio Aguero et Lucas Biglia, j’ai une belle relation. Nous étions partenaires et j’ai beaucoup de respect pour les trajectoires qu’ils ont prises avec l’Argentine et en Europe également. Bien sûr, ce serait bien de les avoir demain. À l’avenir, il espère pouvoir compter sur eux. »

C’est exactement ce qu’un fan d’Independiente veut entendre. Sergio Aguero a toujours dit qu’il retournerait au club pendant qu’il avait encore quelque chose à leur donner. Il commence de plus en plus à ressembler à l’été 2021.

Manchester City autorise Aguero à déménager

Cependant, certains obstacles peuvent gêner, mais Manchester City ne sera pas un obstacle. Le club souhaite conserver Aguero sur un nouveau contrat. À leur crédit, ils comprennent la situation ici et n’auraient aucun problème à autoriser Aguero à retourner chez lui.

L’un de ces obstacles sera sans aucun doute les conséquences de la pandémie de coronavirus. L’épidémie mondiale affectera bientôt les dates et les durées des contrats et ni la FIFA ni aucun des autres organes directeurs n’a encore proposé de solution. Il faut faire quelque chose mais, pour le moment, on ne sait pas quoi ou quand cela arrivera.

Photo principale

Intégrer à partir de .